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Spor yazarları Fenerbahçe - Zimbru maçını değerlendirdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de farklı galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 5-0'lık üstünlükle sahadan ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe - Zimbru maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 08:30
Spor yazarları Fenerbahçe - Zimbru maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – TABANCA GİBİ TAKIM

Kadıköy kendi atmosferini bulmaya çalışıyordu. Bir yandan da çöl sıcakları çöktü stadın üstüne... Ve "cehennem" kendi yuvasını buldu; atmosferiyle, bunaltmasıyla, golleriyle ve coşkusuyla... İsmail Kartal'ı bağrına bastı yeniden seyirci.

Spor yazarları Fenerbahçe - Zimbru maçını değerlendirdi

Beş yeni transfer, yepyeni bir hücum hattı. 15. dakikaya geldiğimizde 2-0 olmuştu skor. Tadic gözlerdeki pası siliyor, Dzeko oyunu yönetiyordu. Kent tempoyu yükseltip, orta sahanın yükünü de almaya çalıştı. Crespo, Szymanski ve Mert Hakan üçlüsü duvarı ördüler.

Spor yazarları Fenerbahçe - Zimbru maçını değerlendirdi

Szymanski bir gol buldu, Mert Hakan bir asist yaptı. Gözler yeni kahramanlarda ama maçın mimarı aslında Ferdi'ydi. İlk üç golde top hep onun ayağına değdi. Attığı gol ise; "anlatılmaz, yaşanır"... Evet rakip zayıf. Ama her maçı zor yapan huyu vardır Fenerbahçe taraftarının.

Spor yazarları Fenerbahçe - Zimbru maçını değerlendirdi

Kadıköy'ün rüzgarlarında sabırsızlık yönü var. Tadic'i gördükten sonra rahatladılar... Baktılar oyuncular nefes aldırmıyor karşı tarafa keyifleri yerine geldi. İlk golle birlikte her şeyin değişeceğinin farkındaydılar ve oyuncular da buna cevap verdiler.

Spor yazarları Fenerbahçe - Zimbru maçını değerlendirdi

Dzeko'nun dördüncü goldeki asisti, bir pas nasıl böyle ölçülü ve kaliteli atılır rejisine girer. Geçen sezonun çizgi defansı olmadı hiç. Rakibi ofsayta düşürmek için de uğraşmadılar. Osayi, Djiku ve Ferdi'nin süratları, rakibin "sızma" seçeneklerini çıkmaza soktu.

Spor yazarları Fenerbahçe - Zimbru maçını değerlendirdi

Yine Tadic'e dönelim. Çok konuşacağız O'nu. Ferdi ile ritim yakaladıklarını da gördük. Kent ile Osayi'de bu daha yok. Kadroya daha girecek oyuncular da olacak. Zamana ihtiyaçları var ama Koç-Kartal ikilisi "tabanca" gibi bir takım yapmışlar.

Spor yazarları Fenerbahçe - Zimbru maçını değerlendirdi

EMRE BOL – 10 NUMARA 5 YILDIZ

En baştan söyleyelim; Zimbru gerçekten çok zayıf bir takım. İnanın bizim TFF liginde bile küme düşerler. O yüzden Fenerbahçe'nin yeni oyuncularının performansını, İsmail Kartal'ın taktiklerini, dizilişi gerçekçi bir şeklinde yorumlayamayız.

Spor yazarları Fenerbahçe - Zimbru maçını değerlendirdi

Lakin oyun isteği, sıcak havaya rağmen ortaya konan mücadeleyi beğendim. Özellikle Tadiç'in performansı bize gelecek çok iyi sinyaller verdi. Galiba Fenerbahçe uzun bir aradan sonra 10 numaralı formanın hakkını verecek bir oyuncu yakaladı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Zimbru maçını değerlendirdi

Böyle hazırlık maçı kıvamındaki karşılaşmalarda ne çok övüp ne de çok eleştirmemek gerekiyor. 37 yaşında diye burun bükülen Dzeko sahanın her yerindeydi. Geldi savunmadan top çıkardı, orta sahada rakibe basıp asist yaptı, golünü de attı. Gerçekten komple bir oyuncu.

Spor yazarları Fenerbahçe - Zimbru maçını değerlendirdi

Lakin onun boyunda bir santrforun varsa daha çok kanat ortası atmak lazım. Bir de takım galiba pek korner çalışması yapmamış. Zira kornerleri tuhaf kullandılar. Yeni transferlerin en büyük artısı topla fazla oynamadan oyunun hızını arttırmaları oldu. İsmail hocanın eline dokunduğu Osayi'de de gelişme var. Fazla topla oynamayı bırakırsa farklı bir seviyeye gelebilir.

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