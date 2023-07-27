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Kazanmak güzel

Tecrübeli çalıştırıcı, sıcak havada iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi. İsmail Kartal: 2 haftalık dilimde yapmış olduğumuz çalışmaların karşılığını aldık. 5-0 kazandık. Eksiklerimiz var. Bunları gördük. Gidereceğiz. Ama her şeye rağmen kazanmak çok güzeldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Kazanmak güzel

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru maçının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu kadar yoğun bir sıcak altında, normal insanların sokakta yürüyemediği ortamda iki takım oyuncularını da tebrik etmek lazım. İki haftalık dilim içinde yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunda oyun felsefemizi rakibe hissettirdik. 5-0 kazandık. Daha farklı da kazanabilirdik. O pozisyonları da bulduk. Ancak hala eksiklerimiz var.

EKSİKLERİ GİDERMELİYİZ

Bu eksikleri gidermek için çok çalışmalıyız. Bu maçta eksiklerimizi gördük. Çalışacağız ve yoğunlaşacağız. Kazanmak güzel. Taraftarlarımızın bize verdikleri müthiş enerjiyle maça hızlı başladık ve golleri peş peşe bulduk. İkinci yarı oyun kontrolümüzdeydi. Saha içinde eksiklerimizi en kısa zamanda çözeceğiz. Geçen sene farklı bir sistem vardı. Bu sene farklı bir sistem. Oyuncularımın bu yüzden zamana ihtiyacı var. Eksikleri gidermemiz gerekiyor."

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