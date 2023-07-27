Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de resital

Kadıköy'de resital

Fenerbahçe, yenileriyle Zimbru karşısında gol şov yaptı. Sarı-lacivertliler, Konferans Ligi ilk maçında Moldova'dan Zimbru'yu Ferdi, Kent, Dzeko, Szymanski ve King'le dağıttı. Dzeko 2, Tadic 1 asistle futbol resitali sundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Kadıköy'de resital

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'yu konuk eden Fenerbahçe, gol şov yaptı ve rövanş öncesinde büyük bir avantaj sağladı. Rakibi karşısında yeni transferleriyle resital sunan sarı-lacivertliler, ilk düdükten itibaren Zimbru'yu kalesine hapsetti. 6'da Szymanski'nin vuruşu çizgiden çıkarıldı. Golün habercisi olan bu başlangıç sonrasında 11'de Tadic'in pasında Ferdi jeneriklik bir vurula gol perdesini açtı. 13'te Dzeko'nun pasında Kent ilk yarının sonucunu belirledi.

RÖVANŞ 1 AĞUSTOS'TA

İkinci yarıda da sahada Fenerbahçe şov vardı. 62'de sahneye dünya yıldızı Boşnak santrfor Dzeko çıktı. Mert Hakan'ın asistinde farkı üçe çıkardı. Hemen 2 dakika sonrasında bu sefer Polonyalı maestro Szymanski sazı eline aldı. Kaleciyi de çalımlayıp skoru 4-0 yaptı. Fenerbahçe'nin 2024 model futbol resitalini 88'de King tamamladı. Norveçli forvetin plasesi defanstan sekip ağlarla buluştu: 5-0. Tur kapısını ardına kadar açan temsilcimiz, 1 Ağustos Salı günü saat 20.30'da Moldova'da rövanşa çıkacak.

Altay 108 gün sonra oynadı

Geçen sezon yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre oynayamayan kaleci Altay Bayındır, 108 gün sonra bir resmi maçta kaleyi devraldı. Transferi gündemdeki 25 yaşındaki genç kaleci, iyi bir maç çıkardı.

5 yıldızla sahada

Fenerbahçe,Zimbru maçına 5 yıldızlı forma ile çıktı. 1959 öncesi şampiyonlukların da sayılmasını isteyen sarı-lacivertliler talebi kabul edilmeyince, logosuna 5 yıldız ekleyerek tescil ettirmişti.

5 bin kişilik tribün cezalı

Fenerbahçe, geçen sezon Sevilla maçında sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle 5 bin kişilik tribün kapatma cezası almıştı. Kapatılan tribüne Fenerbahçe bayrakları asıldı.

Kadroda iki değişiklik

Fenerbahçe'nin Zimbru maçı kadrosunda değişikliğe gidildi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir" denildi.

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