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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ndombele için düğmeye basıldı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, bonservisi Tottenham'da bulunan Tanguy Ndombele için harekete geçtiği ifade edildi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 10:26
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ndombele için düğmeye basıldı!

Bu transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katan Fenerbahçe'de operasyonlar hız kesmiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ndombele için düğmeye basıldı!

Takvim'de yer alan habere göre ses getiren transferler yapan Fenerbahçe'nin, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi kiralamak için düğmeye bastığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ndombele için düğmeye basıldı!

Futbol kariyerinde şu ana kadar 277 maça çıkan Ndombele, 19 gol ve 35 asist üretti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ndombele için düğmeye basıldı!

Tottenham ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden ve 22 milyon euro piyasa değeri olan futbolcu için yakın bir zamanda önemli gelişmeler olacağı gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ndombele için düğmeye basıldı!

Aynı zamanda Demokratik Kongo vatandaşı da olan Ndombele, Fransa adına 7 maça çıkıp, skor üretemedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ndombele için düğmeye basıldı!

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

28 Aralık 1996 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ndombele için düğmeye basıldı!

Profesyonel futbol kariyerine EA Guingamp altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ndombele için düğmeye basıldı!

Sırasıyla Amiens, Olympique Lyon, Tottenham ve Napoli formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ndombele için düğmeye basıldı!

Kongo asıllı Fransız futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.

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