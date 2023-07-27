FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

Transfer harekatına son sürat devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanması gündeme geldi.
Transfer harekatına son sürat devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanması gündeme geldi.
Yeni sezonu UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Zimbru karşılaşmasıyla açan Kanarya, 5-0'lık rahat bir galibiyet aldı.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri sergiledikleri performansla beğeni topladı.
Özellikle Dusan Tadic, futboluyla taraftarları kendine hayran bıraktı. 1 asistlik katkı veren yıldız oyuncu, ilk maçında büyük beğeni topladı.
Ryan Kent, Edin Dzeko ve Szymanski ise ilk maçlarında golle buluşarak Fenerbahçe kariyerlerine iyi başladı.
Zimbru maçında taraftarına güzel bir futbol seyrettiren Fenerbahçe'de gelecek-gidecek isimler olmaya devam edecek.
Karşılaşma öncesi konuşan teknik direktör İsmail Kartal, ayrılacak isimleri büyük ölçüde belirlediğini söyledi.
Kartal, "Aşağı yukarı kafamda gidecekler belli. Onlarla açık ve net şekilde konuştum. Onlar da bundan memnun oldular.
Beni tanıyorlar. Açık ve net olduğum için mutlu oldular. Neden böyle ve böyle olması gerekiyor anlattım bunlara.
Kadrodan iki kişi çıkarıp Samet ve King'i aldık. Birkaç oyuncu daha gelince yine bir değerlendirme yapıp ona göre karar vereceğim." dedi.
Yeni sezon öncesi kadroya son şeklini vermek isteyen Kartal, yapacağı dokunuşlarla operasyonu tamamlayacak.
Birçok yıldız futbolcu ile görüşmeler yapan Kanarya'da takımda düşünülmeyen oyunculara veda edilecek.
EMRE MOR'A SÜRPRİZ TALİP!
Fenerbahçe'deki son durumu merak edilen isimler arasında olan Emre Mor'a sürpriz bir talip çıktı.
Star'ın haberine göre; Süper Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, gözünü sarı-lacivertlilerin milli futbolcusuna dikti.
Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Karadeniz Ekibi, Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki yıldızı Emre Mor'un peşinde.
Emre Mor geçtiğimiz sezon, Fatih Karagümrük'den 2 milyon euro bonservis bedeliyle Kanarya'nın yolunu tutmuştu.
26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 42 maçta 6 gol 3 asist kaydetti.