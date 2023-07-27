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FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Yaptığı yıldız transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrildi. Son olarak Attila Szalai'yi Hoffenheim'a gönderen sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi üst üste vedalar yaşanacak. Takımdaki son durumu merak edilen futbolculardan biri olan Emre Mor'a sürpriz bir talip çıktı. Peki yıldız futbolcu takımdan ayrılacak mı? İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 20:06
FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

Transfer harekatına son sürat devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanması gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

Yeni sezonu UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Zimbru karşılaşmasıyla açan Kanarya, 5-0'lık rahat bir galibiyet aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri sergiledikleri performansla beğeni topladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

Özellikle Dusan Tadic, futboluyla taraftarları kendine hayran bıraktı. 1 asistlik katkı veren yıldız oyuncu, ilk maçında büyük beğeni topladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

Ryan Kent, Edin Dzeko ve Szymanski ise ilk maçlarında golle buluşarak Fenerbahçe kariyerlerine iyi başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

Zimbru maçında taraftarına güzel bir futbol seyrettiren Fenerbahçe'de gelecek-gidecek isimler olmaya devam edecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

Karşılaşma öncesi konuşan teknik direktör İsmail Kartal, ayrılacak isimleri büyük ölçüde belirlediğini söyledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

Kartal, "Aşağı yukarı kafamda gidecekler belli. Onlarla açık ve net şekilde konuştum. Onlar da bundan memnun oldular.

FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

Beni tanıyorlar. Açık ve net olduğum için mutlu oldular. Neden böyle ve böyle olması gerekiyor anlattım bunlara.

FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

Kadrodan iki kişi çıkarıp Samet ve King'i aldık. Birkaç oyuncu daha gelince yine bir değerlendirme yapıp ona göre karar vereceğim." dedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

Yeni sezon öncesi kadroya son şeklini vermek isteyen Kartal, yapacağı dokunuşlarla operasyonu tamamlayacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

Birçok yıldız futbolcu ile görüşmeler yapan Kanarya'da takımda düşünülmeyen oyunculara veda edilecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

EMRE MOR'A SÜRPRİZ TALİP!
Fenerbahçe'deki son durumu merak edilen isimler arasında olan Emre Mor'a sürpriz bir talip çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

Star'ın haberine göre; Süper Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, gözünü sarı-lacivertlilerin milli futbolcusuna dikti.

FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Karadeniz Ekibi, Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki yıldızı Emre Mor'un peşinde.

FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

Emre Mor geçtiğimiz sezon, Fatih Karagümrük'den 2 milyon euro bonservis bedeliyle Kanarya'nın yolunu tutmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 42 maçta 6 gol 3 asist kaydetti.

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