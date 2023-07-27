Haberler Fenerbahçe Edin Dzeko'dan transfer telefonu! Yıldız ismi Fenerbahçe'ye getirecek

Edin Dzeko'dan transfer telefonu! Yıldız ismi Fenerbahçe'ye getirecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0'lık skorla mağlup ederek tur kapısını aralayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Edin Dzeko'nun, yıldız futbolcuya sarı-lacivertli takıma transfer olması için telefon açtığı ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 09:47
Edin Dzeko'dan transfer telefonu! Yıldız ismi Fenerbahçe'ye getirecek

Zimbru karşısında oynanan oyun ve alınan farklı skor beğeni toplarken, sarı-lacivertlilerde transfer çalışmalarına yeniden hız verildi.

Edin Dzeko'dan transfer telefonu! Yıldız ismi Fenerbahçe'ye getirecek

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, mücadele sonrası basın mensuplarına transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Edin Dzeko'dan transfer telefonu! Yıldız ismi Fenerbahçe'ye getirecek

"3-4 İSMİ KADROYA KATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Baki, "Dinamik ve iyi bir Fenerbahçe oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni transferleri kutluyorum. Başka transferler de yolda. Güçlü bir Fenerbahçe hem camiamızın hem de İsmail Hocamızın emrinde olacak. Bazen işler uzayabiliyor.

Edin Dzeko'dan transfer telefonu! Yıldız ismi Fenerbahçe'ye getirecek

En yakın zamanda üç ya da dört ismi kadroya katmaya çalışıyoruz. Daha sonra ağustos ayında fırsat transferi çıkarsa onu da değerlendiririz. Biz Fenerbahçe'ye hizmet etmeye geldik" dedi.

Edin Dzeko'dan transfer telefonu! Yıldız ismi Fenerbahçe'ye getirecek

Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferinde mutlu sona yakın olan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Edin Dzeko'dan transfer telefonu! Yıldız ismi Fenerbahçe'ye getirecek

FENERBAHÇE'DEN KRUNIC'E KANCA

Orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren F.Bahçe, Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic'e kancayı taktı.

Edin Dzeko'dan transfer telefonu! Yıldız ismi Fenerbahçe'ye getirecek

DZEKO BİZZAT ARADI

Oyuncuyu ikna etme görevi ise vatandaşı Edin Dzeko'ya düştü.

Edin Dzeko'dan transfer telefonu! Yıldız ismi Fenerbahçe'ye getirecek

Boşnak yıldızın vatandaşını Fenerbahçe'ye transferi için telefonla aradığı öğrenildi.

Edin Dzeko'dan transfer telefonu! Yıldız ismi Fenerbahçe'ye getirecek

Rade Krunic geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 34 maça çıktı.

Edin Dzeko'dan transfer telefonu! Yıldız ismi Fenerbahçe'ye getirecek

Boşnak futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Edin Dzeko'dan transfer telefonu! Yıldız ismi Fenerbahçe'ye getirecek

Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Edin Dzeko'dan transfer telefonu! Yıldız ismi Fenerbahçe'ye getirecek

29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

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