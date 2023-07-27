Edin Dzeko'dan transfer telefonu! Yıldız ismi Fenerbahçe'ye getirecek

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu konuk etti.
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu konuk etti.
Sarı-lacivertliler, rakibini 5-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi tur için büyük avantaj elde etti.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King kaydetti.
Zimbru karşısında oynanan oyun ve alınan farklı skor beğeni toplarken, sarı-lacivertlilerde transfer çalışmalarına yeniden hız verildi.
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, mücadele sonrası basın mensuplarına transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
"3-4 İSMİ KADROYA KATMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Baki, "Dinamik ve iyi bir Fenerbahçe oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni transferleri kutluyorum. Başka transferler de yolda. Güçlü bir Fenerbahçe hem camiamızın hem de İsmail Hocamızın emrinde olacak. Bazen işler uzayabiliyor.
En yakın zamanda üç ya da dört ismi kadroya katmaya çalışıyoruz. Daha sonra ağustos ayında fırsat transferi çıkarsa onu da değerlendiririz. Biz Fenerbahçe'ye hizmet etmeye geldik" dedi.
Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferinde mutlu sona yakın olan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE'DEN KRUNIC'E KANCA
Orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren F.Bahçe, Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic'e kancayı taktı.
DZEKO BİZZAT ARADI
Oyuncuyu ikna etme görevi ise vatandaşı Edin Dzeko'ya düştü.
Boşnak yıldızın vatandaşını Fenerbahçe'ye transferi için telefonla aradığı öğrenildi.
Rade Krunic geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 34 maça çıktı.
Boşnak futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.