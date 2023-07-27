Açıkladıkları rakamlar yanlış

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın Wilfried Zaha transferiyle ilgili gündemi sarsan açıklamalar yaptı. Ezeli rakibine ağır ithamlarda bulunan Koç, G.Saray'ın Zaha'ya çok daha fazla maaş verdiğini iddia etti: "Malum transferle ilgili biz görüştük. Yıllık rakam 7.5, 8.5, 9 milyon Euro'ya kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim. Çünkü bizde de evrak var. Bizim %50'mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum." Transferlerin devam edeceğini de belirten Fenerbahçe başkanı, "İncelediğimiz, görüşmelere devam ettiğimiz çok futbolcu var. Transfer konusunda iyi gidiyoruz. Temmuz ayında neredeyse tüm transferleri bitirmiş olacağız. Ağustos ayı geldiğinde keşke yabancı kontenjanı olsaydı da 'bu çıktı, bu çıktı' gibi isimler olacak. Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibarıyla doğru yoldayız" dedi.