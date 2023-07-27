Haberler Fenerbahçe Açıkladıkları rakamlar yanlış

Açıkladıkları rakamlar yanlış

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Zaha transferi üzerinden G.Saray’a yüklendi ve “Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış. Bunu size adım gibi söyleyebilirim” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Açıkladıkları rakamlar yanlış

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın Wilfried Zaha transferiyle ilgili gündemi sarsan açıklamalar yaptı. Ezeli rakibine ağır ithamlarda bulunan Koç, G.Saray'ın Zaha'ya çok daha fazla maaş verdiğini iddia etti: "Malum transferle ilgili biz görüştük. Yıllık rakam 7.5, 8.5, 9 milyon Euro'ya kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim. Çünkü bizde de evrak var. Bizim %50'mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum." Transferlerin devam edeceğini de belirten Fenerbahçe başkanı, "İncelediğimiz, görüşmelere devam ettiğimiz çok futbolcu var. Transfer konusunda iyi gidiyoruz. Temmuz ayında neredeyse tüm transferleri bitirmiş olacağız. Ağustos ayı geldiğinde keşke yabancı kontenjanı olsaydı da 'bu çıktı, bu çıktı' gibi isimler olacak. Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibarıyla doğru yoldayız" dedi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'dan 4 bomba birden! O isim Zaha'yı bile gölgede bırakacak...
Evlenene devletten ikramiye desteği: Kimler yararlanabilir? Ne kadar ödeme yapılıyor?
F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! Fransızlar transferi duyurdu
F.Bahçe'den flaş karar! İngiliz ekibinin yıldızına kiralık teklifi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zaha'yı unutturacak yıldız! Menajeri F.Bahçe'yi doğruladı
F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! Fransızlar transferi duyurdu
2023 KPSS/1 tercih sonuçları sorgulama ekranı
YKS tercihleri saat kaçta başlıyor 2023?
Deprem son dakika! 27 Temmuz deprem mi oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha çıkışı F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha çıkışı 01:06
İsmail Kartal: Hala eksiklerimiz var İsmail Kartal: Hala eksiklerimiz var 01:06
F.Bahçe evinde coştu! Tur kapısını araladı F.Bahçe evinde coştu! Tur kapısını araladı 01:06
F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! Fransızlar transferi duyurdu F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! Fransızlar transferi duyurdu 01:06
İsmail Kartal'dan transfer sözleri! İsmail Kartal'dan transfer sözleri! 01:06
Beşiktaş'ta flaş Rebic gelişmesi! Anlaşma sağlandı Beşiktaş'ta flaş Rebic gelişmesi! Anlaşma sağlandı 01:06
Daha Eski
Şenol Güneş'ten Rebic açıklaması! Transferi... Şenol Güneş'ten Rebic açıklaması! Transferi... 01:06
Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Cimbom'a Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Cimbom'a 01:06
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Resmen açıklandı Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Resmen açıklandı 01:06
G.Saray'da sakatlık şoku! Zaha... G.Saray'da sakatlık şoku! Zaha... 01:05
ManU Fred'in fiyatını belirledi! G.Saray... ManU Fred'in fiyatını belirledi! G.Saray... 01:05
F.Bahçe'den Zaha için bomba açıklama! F.Bahçe'den Zaha için bomba açıklama! 01:05