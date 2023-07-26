İsmail Kartal: Yüzde 50 hazırız

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Zimbru maçı öncesinde yaptığı açıklamada, henüz tam anlamıyla hazır olmadıklarını söyledi. Kartal, "İlk resmi maçımıza çıkacağız. Fizik ve oyun felsefesi olarak %100 hazır değiliz. %50-60 civarında hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Milli Takım nedeniyle geç dönenler var, sakat olanlar var. Fizik olarak herkesi aynı seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Sezon başı olduğu için işimiz kolay değil" dedi.

YABANCI KALECİ ALACAĞIZ

Taraftarlara transferler konusunda da müjdeyi veren Kartal, "Kaleci için başkanımızla konuştuk. Başkanımız bu konuyu yürütüyor. Kaleci alacağız. Birkaç transfer yakında bitebilir. Çok önemli oyuncularla görüşüyoruz. Cengiz Ünder gibi, önemli oyuncularla görüşmelerimiz sürüyor" dedi.