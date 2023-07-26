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Fenerbahçe'den Galatasaray'a çok sert Zaha yanıtı!

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Zimbru maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Baki, Zaha transferi hakkında Galatasaray'a yanıt verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 23:38 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 00:13
Fenerbahçe'den Galatasaray'a çok sert Zaha yanıtı!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. Tur ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup etti. Maç sonucu sarı lacivertlilerde yönetici Selahattin Baki, Zaha transferiyle ilgili Galatasaray'a sert sözler söyledi.

İŞTE SELAHATTİN BAKİ'NİN SÖZLERİ:

Zaha konusu var. Galatasaray'ın copy paste medya mensuplarını tebrik ediyorum. Algı nasıl yaratılır dersini veriyorlar. 4-5 gün önce masadan kalktığımız bir transferi sanki yüzyılın çalımını atmışlar gibi akılları sıra küçük göstermeye çalışıyorlar.

Biz Zaha ile 2 defa görüştük. Teklif verdik. Abisi size döneceğiz dedi ve sonrasında reddettiklerini söyledi. 48 saat sonra kendileri bize döndü ve bambaşka rakamlar talep ettiler. Yıllık net 10 milyon Euro. Cevap vermeye tenezzül etmedik.

Bugün izlediğimiz oyun bizi yeni sezon öncesi 4-5 kat fazla umutlandırdı. Dzeko ve Kent gibi isimleri kampa yetiştirdik. Dinamik bir Fenerbahçe yaratmak istiyoruz. Yüzde 80 kadroyu tamamladık diyebilirim.

Vedat Muriqi, İrfan Can, Mert Hakan... Biz aynı anda bir oyuncuya talipsek, alırız.

Bazen çabuk unutuyorlar. Rize'de bir aslan vardı. Vedat Muriqi. Dünyanın en iyi futbolcusuydu. Fenerbahçe alınca dünyanın en kötü futbolcusu oldu. Sonra kaça sattık biliyorsunuz. Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Szymanski.

Bundan sonra Szymanski olayında olduğu gibi kafa kafaya gelirsek gerekiyorsa Florya'nın kalbine gider, o futbolcuyu alır Kadıköy'e getirir çubukluyu giydiririz. Bu sene bunu yaptık. O yüzden bu konuyu kapatmalarında fayda görüyorum.

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