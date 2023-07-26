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Fenerbahçe'de İsmail Kartal Zimbru galibiyetini değerlendirdi!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. Tur ön eleme ilk karşılaşmasında Zimbru ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler rakibini 5-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Fenerbahçe'de İsmail Kartal galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 23:32 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 00:12
Fenerbahçe'de İsmail Kartal Zimbru galibiyetini değerlendirdi!

Mücadeleyi değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Öncelikle bugünkü maçta normal insanların bile sokakta zor yürüyebileceği zor bir ortamda her iki takımı da maçı tamamladıkları için tebrik ediyorum. Taraftarımızın müthiş desteği ve enerjisiyle maça hızlı başladık. Erken gollerle öne geçtik. İkinci yarı tamamen oyun kontrolü bizim elimizdeydi. Farklı bir galibiyet elde ettik. Her ne kadar farklı kazansak da hala eksikliklerimiz var. Yeni gelen oyuncularımızla kendi sistemimizin bir kısmını sahada gösterebildik. Ama bu yetmez. Hem takımımızı hem de oyun felsefemizi geliştirmeliyiz. Kazandığımız için bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Bütün taraftarlarımıza, camiamıza armağan olsun bu galibiyet" dedi.

İSMAİL KARTAL: ŞU AN TAKIMIN SEVİYESİ YÜZDE 55 / 60 SEVİYESİNDE

Takımın seviyesinden bahseden Kartal, "Şu an takımın seviyesi yüzde 55 / 60 seviyesinde. Hem oyun hem fizik anlamında. Yeni gelen oyuncular kaliteli, becerikli ve becerili oyuncular. Bunları biz bu yüzden transfer ettik. Ama çok sıcak bir ortamda her iki takımın oyuncuları ellerinden gelen en iyisini yaptı. Oyuncuların birbirini tanıması için zamana ihtiyacı var. Zaman içerisinde daha çok uyum sağlayacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"EKSİKLERİMİZ VAR"

Eksikleri olduğunu belirten İsmail Kartal, "Sadece orta sahada değil, bazı yerlerde de eksiklerimiz var. Hem oyun anlamında hem bireysel anlamda. Bunları not ediyorum. Takımın oyun felsefesi için zamana ihtiyacımız var. Bugün güzel sinyaller verdik ama hala tam değiliz, eksiklerimiz var" değerlendirmesinde bulundu.

"TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİ BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

İsmail Kartal, taraftarların kendisine verdiği desteğin sorulmasına, "Ben bu camianın bir evladıyım. Taraftarlarımızın desteği beni çok mutlu ediyor. Fazlasıyla motive ediyor. Ben de gece gündüz bu takıma nasıl faydalı olabilirim, onları tribünde nasıl coşturabilirim diye çalışıyorum. Kadromuz tam gibi gözükse de eksiklerimiz var. Yönetimimiz bu eksiklikleri gidermek için çalışıyor. Bu sene de elimden gelenin en iyisini yaparak yöneteceğimi düşünüyorum" cevabını verdi.

"EMRE MOR'UN AYAĞI DÖNDÜ"

62'nci dakikada oyuna dahil olan ancak 73'üncü dakikada sakatlanarak kenara gelen Emre Mor hakkında konuşan Kartal, "Emre Mor'un ayak bileği döndü. Bir şanssızlık yaşandı. Çok büyük bir sakatlık değil ama birkaç hafta ayak bileğiyle ilgili problem gözüküyor" dedi.

"BÖYLE İKİ LİDER OYUNCUNUN OLMASI TAKIM İÇİN ÖNEMLİ"

Dzeko ve Tadic'in ilk resmi maçtaki performanslarını değerlendiren İsmail Kartal, "Dzeko, Tadic bunlar takımın önde gelen oyuncuları. Böyle iki tane büyük lider oyuncunun olması takım adına da bizim adımıza da önemli. Arkadaşlarını oyun içerisinde doğru anlamda yönlendirmeleri takıma artı. Bu oyuncuların bunu yapması takımın menfaatine olan bir şey" sözlerini sarf etti.

"GİDECEK OYUNCULARLA AÇIK VE NET ŞEKİLDE KONUŞTUM"

Takımdan ayrılacak olan oyuncularla konuştuğunu aktaran Kartal, "Aşağı yukarı kafamda gidecekler belli. Onlarla açık ve net bir şekilde konuştum. Açık ve net konuştuğumdan dolayı çok mutlular. Onun için kadrodan dün akşam 2 kişiyi çıkartarak Samet ve King'i aldık. Belki birkaç oyuncu daha gelecek onların da gelmesiyle bir değerlendirme yapacağım" diyerek sözlerini noktaladı.

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