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FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI İZLE - CANLI 📺 | Fenerbahçe - Zimbru maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe, Zimbru ile UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve maçta Sırp hakem Nenad Minakovic düdük çalacak. Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz gibi yeni transferler maçta oynayamayacak. Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 19:48 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 19:51
FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI İZLE - CANLI 📺 | Fenerbahçe - Zimbru maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda FC Zimbru ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - FC Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - FC ZIMBRU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - FC Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

F.BAHÇE - ZİMBRU MAÇI 11'İ BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Ryan Kent, Edin Dzeko

Zimbru: Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaras, Macritchii, Dedechko, Djou, Raileanu, Alaribe, Samiev.

AVRUPA'DA 255. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 254 kez boy gösterdi. 95 maçta galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 326 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.

KUPA 3'TE 3. MAÇ

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde sarı-lacivertliler, 3. kez mücadele edecek. İlk sezonda turnuvanın son 16 play-off turunda Slavia Prag ile eşleşen Fenerbahçe, rakibine her iki maçta da (3-2) mağlup olarak veda etmişti.

MOLDOVA EKİPLERİYLE 3. RANDEVU

Fenerbahçe, Avrupa'da Moldova takımlarıyla 2 kez karşılaştı. 2009-2010 sezonunda Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı FC Sheriff ile kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, 2 maçta da (1-0, 1-0) rakibini yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.

YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Bu sezon kadroya dahil olan ve Avrupa listesinde yer alan Alexander Djiku, Sebastien Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic ve Edin Dzeko; Teknik Direktör İsmail Kartal'ın süre vermesi halinde ilk kez Ülker Stadyumu'nda bir resmi maçta forma giyecek.

SIRP HAKEM MİNAKOVİC DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Zimbru arasında oynanacak müsabakada Sırp hakem Nenad Minakovic düdük çalacak. Minakovic'in yardımcılıklarını Nemanja Petrovic ve Milos Miskeljin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Danilo Nikolic olacak.

MAÇ KADROSUNDA 3 YENİ İSİM YOK

Kendi sahasında taraftarın karşısına çıkacak sarı-lacivertlilerin Zimbru ile yapacağı maçın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Samet Akaydin Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.

Listede, yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare yer almadı. Atilla Szalai ise Almanya Bundesliga takımlarından 1899 Hoffenheim'e transfer oldu.

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