Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Zimbru maçı öncesi transfer sözleri!

Fenerbahçe yeni sezonu Avrupa maçıyla açıyor. Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede yeni transferleriyle taraftarların önüne çıkacak olan Fenerbahçe güzel bir galibiyet hediye etmek istiyor.

Rövanş öncesi avantaj peşinde olan Kanarya'da Dusan Tadic, Edin Dzeko, Szymanski ve Djiku gibi yeni transferler ilk 11'de sahaya çıkıyor. Müsabaka öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

İsmail Kartal: 3 haftadır takımla beraber çalışıyoruz. 3 haftalık zaman diliminde iyi bir mesafe kat ettik ama hala hazır değiliz fizik ve oyun felsefesi anlamında. Yakın bir zaman içinde tamamlayacağız. Aramıza katılacak birkaç oyuncu daha olabilir. Bu maça rakibe saygı duyarak en iyi şekilde hazırlandık. İyi bir futbolla sinyalleri tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz. İkinci maç için de iyi bir skor avantajı alarak maçı tamamlamayı düşünüyoruz.

Sürekli rakibi oyunun her yerinde domine eden, kaptırdığımız yerde baskı yapan ve topu bizdeyken de şuurlu bir şekilde oyunumuzu rakiplere kabul ettirmeye çalışacağız. Geçmişte bunu başardık. Bu sezon çok daha fazla şekilde yapmak ve lige damgamızı vurmak istiyoruz.

Taraftarlarımız varsa biz varız. Taraftarlarımızın ne istediğini ben çok iyi biliyorum. Oyuncularıma bunu sürekli aşılıyorum. Çubuklu formayı giyen futbolcu, en iyi futbolcudur. Bu formayla çıkan takım, en iyi takımdır. Bu camia her şeyin en güzeline layık. Taraftara layık olmak için futbolcularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu sezon herkes görecek. Taraftarlarımız ile birlikte muhteşem bir sezon geçireceğiz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Biz de onları mahcup etmeyeceğiz.