Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe sezonu Avrupa'yla açıyor! İşte İsmail Kartal'ın Zimbru maçı 11'i

Fenerbahçe sezonu Avrupa'yla açıyor! İşte İsmail Kartal'ın Zimbru maçı 11'i

Fenerbahçe, bugün Konferans Ligi 2.ön eleme turu ilk maçında Zimbru’yu konuk ediyor. Tek hedef, sahadan galibiyetle ayrılarak, rövanş öncesi avantaj yakalamak. Teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Zimbru maçında muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe sezonu Avrupa'yla açıyor! İşte İsmail Kartal'ın Zimbru maçı 11'i

Transfer şampiyonu Fenerbahçe, sezonu Avrupa'yla açıyor... Geçen sezonu 2. sırada bitirerek Konferans Ligi elemelerine katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, ikinci ön eleme ilk maçında bugün Zimbru'yu konuk ediyor. Tek hedef sahadan zaferle ayrılarak rövanş öncesinde turu geçecek avantajı yakalamak. Bugün Avrupa'daki 255. maçına çıkacak olan Fenerbahçe, geride kalan mücadelelerin 95'inden galibiyetle ayrılırken, 104'ünü ise kaybetti. 55 maç da berabere bitti. 326 kez rakip ağları havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde de 367 gol gördü.

FENERBAHÇE - ZIMBRU MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Kent, Dzeko

Zimbru: Agachi, Dedechko, Misaras, Stefan, Gaiu, Soumah, Raileanu, Djou, Dedov, Alaribe, Caruntu

DİĞER
Ebru Gündeş ile klibinde büyük aşk yaşamıştı! Türkiye'nin en iyi mankeni seçilen Berke Hürcan yıllara meydan okuyor
Fırsatçı ev sahiplerine göz açtırılmayacak: Yüksek kiraya "haksız kazanç" cezası geliyor
G.Saray'dan milli yıldızı ikna çabaları!
F.Bahçe'den Çizme'ye çıkarma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cengiz Ünder ateşi yaktı... F.Bahçe son düzlükte
Dominik Livakovic adım adım Fenerbahçe'ye!
2023 YKS tercih yapıp gitmezsem puanım düşer mi?
Deprem son dakika! 256Temmuz deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Midtsjö beklerken Oliveira, Mertens beklerken Yunus… Midtsjö beklerken Oliveira, Mertens beklerken Yunus… 07:19
Cimbom turu İstanbul'a bıraktı! Cimbom turu İstanbul'a bıraktı! 00:09
Okan Buruk: Nelsson en kötü maçlarından birini oynadı! Okan Buruk: Nelsson en kötü maçlarından birini oynadı! 00:09
Trabzonspor rahat kazandı! Trabzonspor rahat kazandı! 00:09
G.Saray'dan flaş karar! Yıldız isim F.Bahçe'ye G.Saray'dan flaş karar! Yıldız isim F.Bahçe'ye 00:09
Buruk biletlerini kesti! G.Saray'da 7 ayrılık birden Buruk biletlerini kesti! G.Saray'da 7 ayrılık birden 00:08
Daha Eski
Flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi... Flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi... 00:08
Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi... Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi... 00:08
F.Bahçe de istiyordu! Teklif yaptılar F.Bahçe de istiyordu! Teklif yaptılar 00:08
Aslan'a Ziyech'te iki rakip birden! Aslan'a Ziyech'te iki rakip birden! 00:08
Ezeli rakipler karşı karşıya! Brezilyalı yıldız... Ezeli rakipler karşı karşıya! Brezilyalı yıldız... 00:08
Kartal'dan savunmaya takviye! Yapılan teklif... Kartal'dan savunmaya takviye! Yapılan teklif... 00:08