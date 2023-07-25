Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Wendel kapışması!

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Wendel kapışması!

Son dakika transfer haberleri... Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, bir isimde daha karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin gündeminde Wendel var. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 15:25
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Wendel kapışması!

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Wendel kapışması!

İki ezeli rakip son olarak Wilfried Zaha'nın transferi için çaba harcamış, mutlu sona ulaşan takım Galatasaray olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Wendel kapışması!

Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez de Brezilyalı futbolcu Wendel'in peşinde...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Wendel kapışması!

Orta sahanın merkezinde forma giyen Wendel, Rus ekibi Zenit'ten ayrılmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Wendel kapışması!

Yıldız ismin sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Wendel kapışması!

WENDEL KİMDİR?

28 Ağustos 1997 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Wendel kapışması!

Profesyonel futbol kariyerine Fluminense altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Wendel kapışması!

2017 yılında Fluminense'de A takıma yükseldi. 2018'de ise Sporting'in yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Wendel kapışması!

2020'de Rus temsilcisi Zenit'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Wendel kapışması!

1.80 cm boyundaki Wendel, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Wendel kapışması!

Oyuncunun güncel piyasa değeri 24 milyon euro...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Wendel kapışması!

Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 24 milyon euro...

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