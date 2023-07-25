TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Wendel kapışması!

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya gelmeye devam ediyor.
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya gelmeye devam ediyor.
İki ezeli rakip son olarak Wilfried Zaha'nın transferi için çaba harcamış, mutlu sona ulaşan takım Galatasaray olmuştu.
Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez de Brezilyalı futbolcu Wendel'in peşinde...
Orta sahanın merkezinde forma giyen Wendel, Rus ekibi Zenit'ten ayrılmayı planlıyor.
Yıldız ismin sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
WENDEL KİMDİR?
28 Ağustos 1997 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Fluminense altyapısında başladı.
2017 yılında Fluminense'de A takıma yükseldi. 2018'de ise Sporting'in yolunu tuttu.
2020'de Rus temsilcisi Zenit'e transfer oldu.
1.80 cm boyundaki Wendel, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 24 milyon euro...
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 24 milyon euro...