Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Transferde dev bir operasyon yürüten Galatasaray'dan flaş bir karar geldi.
Transferde dev bir operasyon yürüten Galatasaray'dan flaş bir karar geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen sarı-kırmızılılar, çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre hareket eden Cimbom, dünyaca ünlü yıldızlarla temas halinde.
Yeni sezona iddiasını artırmış bir şekilde girmeyi amaçlayan Galatasaray'da eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapılmak isteniyor.
Başkan vekili Erden Timur'un başrolü oynadığı transfer harekatında önemli yıldızlarla görüşülüyor.
Erden Timur yaptığı açıklamada, kadroya yapacağı takviyelerle iyice güçlenerek Avrupa'dan kupa getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.
Angelino, Halil Dervişoğlu, Bakambu gibi isimleri kadrosuna katan Aslan, son olarak Wilfried Zaha ile bombayı patlattı.
Uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Fildişi oyuncu, Galatasaray'a 3 yıllık imza attı.
Ezeli rakibine dev bir çalım atan sarı-kırmızılıların bu transferi camiada büyük yankı uyandırdı.
Transfere oldukça sevinen Galatasaray taraftarı, Wilfried Zaha'yı havaalanında coşkuyla karşıladı.
Çalışmalarına son sürat devam eden Cimbom'da yerli oyunculara da ayrı bir önem veriliyor.
MERT MÜLDÜR RADARA GİRDİ!
3 yerli kuralı nedeniyle transfere yönelen sarı-kırmızılılar, A Milli yıldız Mert Müldür'ü takibe almıştı.
FENERBAHÇE DE PEŞİNDE!
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği başarılı oyuncuya uzun zamandır Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyor.
TRANSFERDE FLAŞ GELİŞME!
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği Sassuolo'nun sağ beki Mert Müldür'de yeni bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin de bir süredir kadrosuna katmak istediği Mert Müldür'ün istediği maaş, Galatasaray tarafından kabul görmedi.
GALATASARAY'DAN GERİ ADIM!
Milli oyuncu, sarı-kırmızılılardan 1.8 milyon euro net maaş talep etti.
Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray'ın bu rakamları çıkmayı düşünmediği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı takımın transferde geri adım atması, oyuncuyu Fenerbahçe'ye yakınlaştırdı.
2019 yılında Rapid Wien'den Sassuolo'ya Transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 3 maçta forma giydi ve 59 dakika sahada kaldı.