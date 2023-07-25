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Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Transferde yaptığı hamlelerle dikkat çeken Galatasaray, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Avrupa'da başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, önemli oyuncuları gündeminde tutuyor. Son olarak Wilfried Zaha'ya imza attırarak taraftarını ayağa kaldıran Aslan'dan flaş bir hamle geldi. Bir süredir Fenerbahçe'nin de girişimlerde bulunduğu yıldızla görüşmelerde bulunan Galatasaray yönetimi transfer hakkında kararını verdi. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 18:21
Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Transferde dev bir operasyon yürüten Galatasaray'dan flaş bir karar geldi.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen sarı-kırmızılılar, çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre hareket eden Cimbom, dünyaca ünlü yıldızlarla temas halinde.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Yeni sezona iddiasını artırmış bir şekilde girmeyi amaçlayan Galatasaray'da eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapılmak isteniyor.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Başkan vekili Erden Timur'un başrolü oynadığı transfer harekatında önemli yıldızlarla görüşülüyor.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Erden Timur yaptığı açıklamada, kadroya yapacağı takviyelerle iyice güçlenerek Avrupa'dan kupa getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Angelino, Halil Dervişoğlu, Bakambu gibi isimleri kadrosuna katan Aslan, son olarak Wilfried Zaha ile bombayı patlattı.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Fildişi oyuncu, Galatasaray'a 3 yıllık imza attı.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Ezeli rakibine dev bir çalım atan sarı-kırmızılıların bu transferi camiada büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Transfere oldukça sevinen Galatasaray taraftarı, Wilfried Zaha'yı havaalanında coşkuyla karşıladı.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Çalışmalarına son sürat devam eden Cimbom'da yerli oyunculara da ayrı bir önem veriliyor.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

MERT MÜLDÜR RADARA GİRDİ!
3 yerli kuralı nedeniyle transfere yönelen sarı-kırmızılılar, A Milli yıldız Mert Müldür'ü takibe almıştı.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

FENERBAHÇE DE PEŞİNDE!
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği başarılı oyuncuya uzun zamandır Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyor.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

TRANSFERDE FLAŞ GELİŞME!
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği Sassuolo'nun sağ beki Mert Müldür'de yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'nin de bir süredir kadrosuna katmak istediği Mert Müldür'ün istediği maaş, Galatasaray tarafından kabul görmedi.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

GALATASARAY'DAN GERİ ADIM!
Milli oyuncu, sarı-kırmızılılardan 1.8 milyon euro net maaş talep etti.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray'ın bu rakamları çıkmayı düşünmediği öğrenildi.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Sarı-kırmızılı takımın transferde geri adım atması, oyuncuyu Fenerbahçe'ye yakınlaştırdı.

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