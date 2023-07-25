Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Listede 4 dünya yıldızı

Zaha'nın Galatasaray'a gitmesiyle son iki gündür özellikle sosyal medya üzerinden yoğun bir taraftar baskısı yaşayan Fenerbahçe yönetimi sakinliğini koruyarak panik transfer yapmayacak ancak Fildişi Sahilli oyuncuyu unutturacak bir isim alacak.
Zaha'nın Galatasaray'a gitmesiyle son iki gündür özellikle sosyal medya üzerinden yoğun bir taraftar baskısı yaşayan Fenerbahçe yönetimi sakinliğini koruyarak panik transfer yapmayacak ancak Fildişi Sahilli oyuncuyu unutturacak bir isim alacak.
Avrupa maçlarının ardından ihtiyaç duyulan mevkilere 3 veya 4 oyuncuyla takviye yapılması bekleniyor.
YABANCI KALECi GELECEK
Hürriyet'in haberine göre; Konferans Ligi maçlarının ardından sarı-lacivertlilerin kaleci transferini bitireceği öğrenildi.
İsmail Kartal'ın yabancı kaleci istemediği şeklinde çıkan söylentilerin gerçeği yansıtmadığı bilgisi edinildi.
Sarı lacivertli yöneticiler Livakovic veya en az onun kadar kaliteli bir kaleciyi önümüzdeki hafta açıklamaya hazırlanıyor.
Kartal'ın daha güçlü bir Fenerbahçe için kadroda iki kanata da birer oyuncu ve 6 numara oynayabilecek bir isim isteğini yönetime bildirdiği gelen bilgiler arasında.
ARDA GÜLER VE SZALAI İLE KASA DOLDU!
Arda Güler'in ardından Atilla Szalai'nin de satışını yaparak kasasını biraz daha doldurdu.
İspanyol devi Real Madrid'e imza atan Arda Güler'den net 20 milyon bonservis bedeli ve 10 milyon euro bonus kazanıldı.
Attila Szalai ise Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer oldu.
Sarı-lacivertliler bu transferden 12.3 milyon euro bonservis geliri elde etti.
CAMİA TRANSFER BEKLİYOR!
Önemli bir geliri kasasına koyan Fenerbahçe'de gözler yeniden transfere çevrilmiş durumda.
Zaha'yı ezeli rakibine kaptıran Kanarya'da başkan Ali Koç'un yeni transferlerle güçlendiği kadroya dünyaca ünlü bir takviye yapmayı amaçlıyor.
ÖNEMLİ BÜTÇE AYRILACAK!
Oyuncu satışlarından ciddi bir gelir elde eden Kanarya'da dünya yıldızı transferine önemli bir bütçe ayrılacak.
LİSTEDE 4 DÜNYA YILDIZI!
Taraftarı ayağa kaldıracak bir hamle yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin listesinde 4 dünya yıldızı bulunuyor.
Psikolojik üstünlüğü rakibine kaptırdığını düşünen yönetim, yapacağı hamleyle durumu toparlamayı amaçlıyor.
Sarı-lacivertliler, Romelu Lukaku, Sadio Mane, Paul Pogba ve Hakim Ziyech'ten birini alarak dengeyi yeniden kulüp lehine çevirmek istiyor.