Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Listede 4 dünya yıldızı

Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Listede 4 dünya yıldızı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yılın transfer operasyonu için harekete geçildi. Wilfried Zaha'yı ezeli rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, transferde gözünü kararttı. Camiayı ayağa kaldıracak bir dünya yıldızını kadrosuna katmak isteyen yönetim, transfer için ciddi bir bütçe ayırdı. İşte listedeki 4 isim...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 14:51
Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Listede 4 dünya yıldızı

Zaha'nın Galatasaray'a gitmesiyle son iki gündür özellikle sosyal medya üzerinden yoğun bir taraftar baskısı yaşayan Fenerbahçe yönetimi sakinliğini koruyarak panik transfer yapmayacak ancak Fildişi Sahilli oyuncuyu unutturacak bir isim alacak.

Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Listede 4 dünya yıldızı

Avrupa maçlarının ardından ihtiyaç duyulan mevkilere 3 veya 4 oyuncuyla takviye yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Listede 4 dünya yıldızı

YABANCI KALECi GELECEK
Hürriyet'in haberine göre; Konferans Ligi maçlarının ardından sarı-lacivertlilerin kaleci transferini bitireceği öğrenildi.

Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Listede 4 dünya yıldızı

İsmail Kartal'ın yabancı kaleci istemediği şeklinde çıkan söylentilerin gerçeği yansıtmadığı bilgisi edinildi.

Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Listede 4 dünya yıldızı

Sarı lacivertli yöneticiler Livakovic veya en az onun kadar kaliteli bir kaleciyi önümüzdeki hafta açıklamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Listede 4 dünya yıldızı

Kartal'ın daha güçlü bir Fenerbahçe için kadroda iki kanata da birer oyuncu ve 6 numara oynayabilecek bir isim isteğini yönetime bildirdiği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Listede 4 dünya yıldızı

ARDA GÜLER VE SZALAI İLE KASA DOLDU!
Arda Güler'in ardından Atilla Szalai'nin de satışını yaparak kasasını biraz daha doldurdu.

Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Listede 4 dünya yıldızı

İspanyol devi Real Madrid'e imza atan Arda Güler'den net 20 milyon bonservis bedeli ve 10 milyon euro bonus kazanıldı.

Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Listede 4 dünya yıldızı

Attila Szalai ise Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer oldu.

Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Listede 4 dünya yıldızı

Sarı-lacivertliler bu transferden 12.3 milyon euro bonservis geliri elde etti.

Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Listede 4 dünya yıldızı

CAMİA TRANSFER BEKLİYOR!
Önemli bir geliri kasasına koyan Fenerbahçe'de gözler yeniden transfere çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Listede 4 dünya yıldızı

Zaha'yı ezeli rakibine kaptıran Kanarya'da başkan Ali Koç'un yeni transferlerle güçlendiği kadroya dünyaca ünlü bir takviye yapmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Listede 4 dünya yıldızı

ÖNEMLİ BÜTÇE AYRILACAK!
Oyuncu satışlarından ciddi bir gelir elde eden Kanarya'da dünya yıldızı transferine önemli bir bütçe ayrılacak.

Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Listede 4 dünya yıldızı

LİSTEDE 4 DÜNYA YILDIZI!
Taraftarı ayağa kaldıracak bir hamle yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin listesinde 4 dünya yıldızı bulunuyor.

Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Listede 4 dünya yıldızı

Psikolojik üstünlüğü rakibine kaptırdığını düşünen yönetim, yapacağı hamleyle durumu toparlamayı amaçlıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transfer açıklandı! Genç yetenek F.Bahçe'de
F.Bahçe'ye 3 dünya yıldızı birden!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Ağustos 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Tarım Kredi'de onlarca üründe büyük indirim!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Crystal Palace'tan Zaha'ya veda paylaşımı! Crystal Palace'tan Zaha'ya veda paylaşımı! 14:49
ManU'ya karşı oynayacak mı? Belli oldu ManU'ya karşı oynayacak mı? Belli oldu 14:39
Transfer açıklandı! Genç yetenek F.Bahçe'de Transfer açıklandı! Genç yetenek F.Bahçe'de 14:20
TFF resmen açıkladı! O isim hakemliği bıraktı TFF resmen açıkladı! O isim hakemliği bıraktı 13:38
Trabzonspor’da Orsic kararı! Sözleşmesi... Trabzonspor’da Orsic kararı! Sözleşmesi... 13:28
Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi... Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi... 12:51
Daha Eski
UEFA'dan Zaha paylaşımı! "G.Saray'ın..." UEFA'dan Zaha paylaşımı! "G.Saray'ın..." 12:10
Çağdaş Atan'dan transfer açıklaması Çağdaş Atan'dan transfer açıklaması 12:05
Zalgiris - G.Saray maçı saat kaçta? Zalgiris - G.Saray maçı saat kaçta? 12:04
Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Fırtına'dan sakatlık açıklaması! 11:40
Breidablik - Kopenhag maçı saat kaçta? Breidablik - Kopenhag maçı saat kaçta? 11:31
Denayer'in yeni takımı belli oldu Denayer'in yeni takımı belli oldu 11:30