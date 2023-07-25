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TRANSFER HABERİ - F.Bahçe'den Cengiz Ünder bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen milli yıldız Cengiz Ünder için teklifini yaptı. İşte önerilen rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 11:01 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 11:57
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de çalışmalar aralıksız devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Yeni sezon öncesi kadrosunu birçok takviyeyle güçlendiren sarı-lacivertlilerde gündem kanat transferi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Bu bölge için uzun süredir gündemine aldığı Wilfried Zaha'yı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, aradığı ismi Fransa'da buldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder bombası! Dev teklif ortaya çıktı

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, yıldız oyuncunun transferi için Fransız ekibine 8 milyon Euro bonservis + 2 milyon Euro'ya yakın bonus önerdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cengiz Ünder bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Marsilya'nın ise Cengiz için daha yüksek bir bonservis bedeli beklediği aktarıldı.

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