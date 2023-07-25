TRANSFER HABERİ - F.Bahçe'den Cengiz Ünder bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Yeni sezon öncesi kadrosunu birçok takviyeyle güçlendiren sarı-lacivertlilerde gündem kanat transferi...
Bu bölge için uzun süredir gündemine aldığı Wilfried Zaha'yı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, aradığı ismi Fransa'da buldu.
Sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için düğmeye bastı.
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, yıldız oyuncunun transferi için Fransız ekibine 8 milyon Euro bonservis + 2 milyon Euro'ya yakın bonus önerdi.
Marsilya'nın ise Cengiz için daha yüksek bir bonservis bedeli beklediği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder transferi için oldukça ısrarcı ve istekli olduğu belirtildi.
Cengiz Ünder geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 46 maça çıktı.
Milli yıldız, 5 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
26 yaşındaki futbolcunun Marsilya ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.