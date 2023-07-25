Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi...

Fenerbahçe'de flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi...

Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncular da netlik kazanmaya başladı. Son olarak Attila Szalai'yi Hoffenheim'a satan sarı-lacivertlilerde bir veda daha yaşanması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Diego Rossi'ye sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 16:24
Fenerbahçe'de flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da takımdaki oyunculara teklifler geliyor.

Fenerbahçe'de flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi...

Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde kadro planlama çalışmaları titizlikle yapılıyor.

Fenerbahçe'de flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, üst üste hamlelerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi...

Yıldız transferler yapan Kanarya'da takımdan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe'de flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi...

Özellikle yabancı oyuncuların artması nedeniyle vedaların peş peşe yaşanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi...

Hazırlıklarına tam gaz devam eden sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın gelecek planları arasında yer almayan isimlerle yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi...

Gözden çıkarılan isimlerin belirleyen yönetim, bu oyunculara transfer görüşmeleri yapması için izin verdi.

Fenerbahçe'de flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi...

DIEGO ROSSI YOLCU!
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen futbolculardan olan Diego Rossi'ye yol göründü.

Fenerbahçe'de flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın satılmasına onay verdiği Uruguaylı futbolcuya takım aranıyor.

Fenerbahçe'de flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-lacivertlilerde hayal kırıklığı yaratan oyunculardan biri olan Diego Rossi'ye talipler var.

Fenerbahçe'de flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi...

ABD'DEN TEKLİFLER VAR!
25 yaşındaki oyuncuya ABD takımlarının ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi...

TEKLİFLER YETERLİ BULUNMADI!
Bonservisine 5,5 milyon euro verilerek alınan Uruguaylı hücum oyuncusuna istenen düzeyde teklif gelmedi.

Fenerbahçe'de flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi...

ABD ekipleri Rossi için 2,5 milyon dolar önerdi.

Fenerbahçe'de flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi...

KİRALANMASI GÜNDEMDE!
Bu rakamı çok az bulan yönetim oyuncuyu bir sezonluğuna kiralama düşüncesinde.

Fenerbahçe'de flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi...

Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 90 resmi maça çıkan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 10 gol 20 asist kaydetti.

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