Fenerbahçe'de flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da takımdaki oyunculara teklifler geliyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da takımdaki oyunculara teklifler geliyor.
Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde kadro planlama çalışmaları titizlikle yapılıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, üst üste hamlelerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Yıldız transferler yapan Kanarya'da takımdan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor.
Özellikle yabancı oyuncuların artması nedeniyle vedaların peş peşe yaşanması bekleniyor.
Hazırlıklarına tam gaz devam eden sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın gelecek planları arasında yer almayan isimlerle yollar ayrılacak.
Gözden çıkarılan isimlerin belirleyen yönetim, bu oyunculara transfer görüşmeleri yapması için izin verdi.
DIEGO ROSSI YOLCU!
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen futbolculardan olan Diego Rossi'ye yol göründü.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın satılmasına onay verdiği Uruguaylı futbolcuya takım aranıyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-lacivertlilerde hayal kırıklığı yaratan oyunculardan biri olan Diego Rossi'ye talipler var.
ABD'DEN TEKLİFLER VAR!
25 yaşındaki oyuncuya ABD takımlarının ilgi gösterdiği ifade ediliyor.
TEKLİFLER YETERLİ BULUNMADI!
Bonservisine 5,5 milyon euro verilerek alınan Uruguaylı hücum oyuncusuna istenen düzeyde teklif gelmedi.
ABD ekipleri Rossi için 2,5 milyon dolar önerdi.
KİRALANMASI GÜNDEMDE!
Bu rakamı çok az bulan yönetim oyuncuyu bir sezonluğuna kiralama düşüncesinde.
Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 90 resmi maça çıkan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 10 gol 20 asist kaydetti.