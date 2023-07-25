Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

2023/2024 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
2023/2024 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, Edin Dzeko ve Dusan Tadic dahil olmak üzere birçok isimle sözleşme imzaladı.
Kanarya'da yapılan takviyelerle birlikte birçok isimle de yollar ayrıldı.
Başta Arda Güler ve Enner Valencia olmak üzere çok sayıda ayrılığın yaşadığı Fenerbahçe'de ayrılan son isim Attila Szalai oldu.
Geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için Almanya'ya giden Szalai, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertli kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Attila Szalai'nin Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.300.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan sarı-lacivertliler, "Yolun açık olsun Attila Szalai" başlığıyla paylaştığı veda mesajında, "2021 yılından itibaren Sarı Lacivert formamızı aidiyetle taşıyan Attila Szalai'ye armamıza bugüne kadarki tüm katkıları için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz" denildi.
Fenerbahçe'de Attila Szalai sonrası bir ayrılık daha yolda...
LINCOLN HENRIQUE YOLCU
Kanarya'nın geçen sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı Lincoln Henrique sakatlığı sebebiyle katkı verememişti.
10 numara olarak alınan, sol bekte de oynayan tecrübeli futbolcu ile sözleşme fesih görüşmelerinin başladığı belirtildi.
Sarı-lacivertlilerde Lincoln Henrique'nin ayrılığı sonrası yabancı kontenjanda yer açılacak.
Lincoln Henrique geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıktı.
Brezilyalı futbolcu, 2 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
24 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Lincoln Henrique'nin güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.