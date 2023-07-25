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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Macar stoperi Attila Szalai'nin transferi için Hoffenheim ile anlaşmaya varan sarı-lacivertlilerde bir yıldızla daha yollar ayrılıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 09:20
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

2023/2024 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, Edin Dzeko ve Dusan Tadic dahil olmak üzere birçok isimle sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Kanarya'da yapılan takviyelerle birlikte birçok isimle de yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Başta Arda Güler ve Enner Valencia olmak üzere çok sayıda ayrılığın yaşadığı Fenerbahçe'de ayrılan son isim Attila Szalai oldu.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için Almanya'ya giden Szalai, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Sarı-lacivertli kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Attila Szalai'nin Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.300.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Öte yandan sarı-lacivertliler, "Yolun açık olsun Attila Szalai" başlığıyla paylaştığı veda mesajında, "2021 yılından itibaren Sarı Lacivert formamızı aidiyetle taşıyan Attila Szalai'ye armamıza bugüne kadarki tüm katkıları için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz" denildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Fenerbahçe'de Attila Szalai sonrası bir ayrılık daha yolda...

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

LINCOLN HENRIQUE YOLCU

Kanarya'nın geçen sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı Lincoln Henrique sakatlığı sebebiyle katkı verememişti.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

10 numara olarak alınan, sol bekte de oynayan tecrübeli futbolcu ile sözleşme fesih görüşmelerinin başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Sarı-lacivertlilerde Lincoln Henrique'nin ayrılığı sonrası yabancı kontenjanda yer açılacak.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Lincoln Henrique geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıktı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Brezilyalı futbolcu, 2 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

24 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Lincoln Henrique'nin güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.

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