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Fenerbahçe Zimbru'yu ağırlıyor

Fenerbahçe, yeni teknik direktör ve yeni transferlerden oluşan kadrosuyla yeni sezonun ilk resmi maçında yarın Moldova ekibi Zimbru takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 09:44
Fenerbahçe Zimbru'yu ağırlıyor

Geçtiğimiz sezon, Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliğine gitti.

İkinci kez göreve getirilen Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Rusya ve İstanbul'da sürdürdüğü hazırlık süreci sonrası 2023-24 sezonunun ilk resmi maçına, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda çıkıyor.

Yeni transferler Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Ryan Kent, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz ile sezona hazır girmek isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerinden oluşan üç kulvarda da başarı hedefliyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın saat 21.00'de Moldova ekibi Zimbru'yu ağırlayacak sarı-lacivertiler, seyircisi önünde sezonun ilk maçında galip gelerek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak istiyor.

Ülker Stadı'ndaki maçı Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic yönetecek.

MAÇ KADROSUNDA 3 YENİ İSİM YOK

Kendi sahasında taraftarın karşısına çıkacak sarı-lacivertlilerin Zimbru ile yapacağı maçın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Gustavo Henrique, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.

Listede, yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare yer almadı. Atilla Szalai ise Almanya Bundesliga takımlarından 1899 Hoffenheim'e transfer oldu.

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