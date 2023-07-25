FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun Alman kulüplerinin gözdesi oldu!

Fenerbahçe kadro şişkinliğini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe kadro şişkinliğini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri de Serdar Dursun.
Darmstadt'tan gelen tecrübeli forvete Alman kulüplerinden yoğun ilgi var.
SERDAR DURSUN KİMDİR?
19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Billstedt altyapısında başladı.
Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, ve Darmstadt formaları giydi.
2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Sarı-lacivertli formayla çıktığı 63 karşılaşmada 19 gole imzasını attı. Ayrıca 9 da asist yaptı.
A Milli Futbol Takımı'nın formasını da terleten Serdar Dursun, 10 maça çıktı. Ay-yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti.
31 yaşındaki tecrübeli santrfor, 1.90 cm boyunda...
İki ayağını da etkili kullanabilen Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro...