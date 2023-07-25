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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun Alman kulüplerinin gözdesi oldu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de takıma gelen isimler kadar ayrılacak oyuncular da merak ediliyor. Sarı-lacivertli takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri de Serdar Dursun'du. Tecrübeli forvete birçok talip çıktı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 09:23
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun Alman kulüplerinin gözdesi oldu!

Fenerbahçe kadro şişkinliğini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun Alman kulüplerinin gözdesi oldu!

Takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri de Serdar Dursun.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun Alman kulüplerinin gözdesi oldu!

Darmstadt'tan gelen tecrübeli forvete Alman kulüplerinden yoğun ilgi var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun Alman kulüplerinin gözdesi oldu!

SERDAR DURSUN KİMDİR?

19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun Alman kulüplerinin gözdesi oldu!

Profesyonel futbol kariyerine Billstedt altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun Alman kulüplerinin gözdesi oldu!

Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, ve Darmstadt formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun Alman kulüplerinin gözdesi oldu!

2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun Alman kulüplerinin gözdesi oldu!

Sarı-lacivertli formayla çıktığı 63 karşılaşmada 19 gole imzasını attı. Ayrıca 9 da asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun Alman kulüplerinin gözdesi oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın formasını da terleten Serdar Dursun, 10 maça çıktı. Ay-yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti.

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