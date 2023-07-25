Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - FC Zimbru maçı ne zaman? Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe - FC Zimbru maçı ne zaman? Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Zimbru ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, ilk maçtan iyi bir skor elde edip turu rahat geçmek istiyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - FC Zimbru maçı ne zaman? Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 16:20
Fenerbahçe - FC Zimbru maçı ne zaman? Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe - FC Zimbru maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda FC Zimbru ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - FC Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - FC ZIMBRU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - FC Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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