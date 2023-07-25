Dusan Tadic: Dzeko'yu kral yaparım

Fenerbahçe'nin, transfer bombalarından Dusan Tadic açıkamalarda bulundu. İşte Sırp yıldızın o sözleri: "Taraftarmızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Edin Dzeko'nun burada olması benim için önemli bir göstergeydi. Onunla takım arkadaşı olduğum için mutluyum. Umarım onu gol kralı yaparım. Transferim sırasında bana 'Takıma bir lider lazım' dediler. İsmail Kartal'ı çok seviyorum. Tanışınca ne kadar iyi bir insan olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şampiyonluk için buradayım. Hep daha fazlasını isterim"