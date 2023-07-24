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SON DAKİKA - Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin tarihi açıklandı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Kupa finali, 2023-24 sezonunun devre arasında yapılacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:14 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:26
SON DAKİKA - Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin tarihi açıklandı!

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, TFF Süper Kupası için mücadele verecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada, final maçının tarihi duyuruldu.

Galatasaray - Fenerbahçe, Süper Kupa finalinin, 2023-24 sezonunun devre arasında yapılacağı ifade edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakası 2023-2024 sezonu devre arasında oynanacaktır.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme Müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının Salı/Çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının Perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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