Pedro artı 10 milyon euro

Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, ön libero takviyesi için de çalışmalarını sürdürürken listeye her geçen gün yeni bir isim daha giriyor. O isimlerden biri de Lecce'nin Danimarkalı yıldızı Morten Hjulmand... İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; sarılacivertliler, 24 yaşındaki yıldız orta saha için Lecce'ye 10 milyon euro bonservis ile Joao Pedro'yu tapusuyla vermeyi teklif etti.

İKİ KATINI İSTEDİ

Haberde; Pedro'nun maaşının İtalyan ekibi için yüksek olduğu vurgulanırken, Fenerbahçe'nin 10 milyon euro'luk teklifinin de düşük bulunduğu belirtildi. İtalyan medyası, Lecce'nin Hjulmand için Fenerbahçe'den Pedro'nun yanı sıra 20+5 milyon Euro bonservis istediğini duyurdu. İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği, Fenerbahçe'nin bu transfer ısrarcı olduğu da gelen bilgiler arasında... 24 yaşındaki yıldız, 2021'de Admira Wacker'den sadece 170 bin euro'ya transfer edilmişti.