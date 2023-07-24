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Pedro artı 10 milyon euro

Sarı-lacivertliler, Morten Hjulmand için Lecce'nin kapısını takas teklifiyle çaldı. Orta saha için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine Danimarkalı yıldızı aldı. İtalyan ekibine Joao Pedro'nun yanı sıra 10 milyon euro önerildi. Ancak Lecce, 20 milyon Euro talep etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Pedro artı 10 milyon euro

Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, ön libero takviyesi için de çalışmalarını sürdürürken listeye her geçen gün yeni bir isim daha giriyor. O isimlerden biri de Lecce'nin Danimarkalı yıldızı Morten Hjulmand... İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; sarılacivertliler, 24 yaşındaki yıldız orta saha için Lecce'ye 10 milyon euro bonservis ile Joao Pedro'yu tapusuyla vermeyi teklif etti.

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Haberde; Pedro'nun maaşının İtalyan ekibi için yüksek olduğu vurgulanırken, Fenerbahçe'nin 10 milyon euro'luk teklifinin de düşük bulunduğu belirtildi. İtalyan medyası, Lecce'nin Hjulmand için Fenerbahçe'den Pedro'nun yanı sıra 20+5 milyon Euro bonservis istediğini duyurdu. İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği, Fenerbahçe'nin bu transfer ısrarcı olduğu da gelen bilgiler arasında... 24 yaşındaki yıldız, 2021'de Admira Wacker'den sadece 170 bin euro'ya transfer edilmişti.

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