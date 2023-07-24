Fenerbahçe'den Galatasaray'a Zaha misillemesi! Okan Buruk'un gözdesine kanca

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Kosovalı oyuncunun son durumu ile ilgili "Rashica, G.Saray'ı çok istiyor ama bonservis konusu biraz yüksek. 23 yaşındaki oyuncuya 10 milyon euro verirsiniz, Angelino, Szymanski gibi... Belli yaştaki oyuncular için rakamı düşürmemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.