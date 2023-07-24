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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Zaha misillemesi! Okan Buruk'un gözdesine kanca

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferi için uzun süredir uğraştığı Wilfried Zaha'yı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Zaha transferinin rövanşını almak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un gözdesi olan yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:51
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Zaha misillemesi! Okan Buruk'un gözdesine kanca

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Zaha misillemesi! Okan Buruk'un gözdesine kanca

İki takım da yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Zaha misillemesi! Okan Buruk'un gözdesine kanca

Sarı-lacivertliler, başta Edin Dzeko ve Dusan Tadic olmak üzere birçok ismi renklerine bağladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Zaha misillemesi! Okan Buruk'un gözdesine kanca

Kaan Ayhan'ın bonservisini alan, Angelino, Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu ile de sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar ise uzun süre konuşulacak bir transfer hamlesine imza attı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Zaha misillemesi! Okan Buruk'un gözdesine kanca

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği yıldız futbolcu Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Zaha misillemesi! Okan Buruk'un gözdesine kanca

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Zaha misillemesi! Okan Buruk'un gözdesine kanca

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Zaha misillemesi! Okan Buruk'un gözdesine kanca

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Fildişi Sahilli oyuncuyu, sarı-kırmızılı taraftarlar bayraklarla ve meşalelerle karşıladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Zaha misillemesi! Okan Buruk'un gözdesine kanca

İSTANBUL'DA COŞKULU KARŞILAMA

Galatasaray atkılarıyla görüntü veren Wilfried Zaha, taraftara üçlü çektirdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Zaha misillemesi! Okan Buruk'un gözdesine kanca

Havalimanında herhangi bir açıklamada bulunmayan Zaha, ailesiyle birlikte kendisine ayrılan özel araçla alandan ayrıldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Zaha misillemesi! Okan Buruk'un gözdesine kanca

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Wilfried Zaha transferinin rövanşını almak için harekete geçti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Zaha misillemesi! Okan Buruk'un gözdesine kanca

FENERBAHÇE'DEN RASHICA BOMBASI!

Akşam'ın haberine göre; Zaha transferinde ezeli rakibinden çalım yiyen Fenerbahçe, Galatasaray'a cevap vermek için geçen sezon şampiyonlukta pay sahibi olan Milot Rashica'yı kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Zaha misillemesi! Okan Buruk'un gözdesine kanca

Cimbom, 10 milyon euroluk talep nedeniyle geri adım attı. Oyuncuyu ikna etmeye yakın olan Fenerbahçe, Norwich'le de pazarlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Zaha misillemesi! Okan Buruk'un gözdesine kanca

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Kosovalı oyuncunun son durumu ile ilgili "Rashica, G.Saray'ı çok istiyor ama bonservis konusu biraz yüksek. 23 yaşındaki oyuncuya 10 milyon euro verirsiniz, Angelino, Szymanski gibi... Belli yaştaki oyuncular için rakamı düşürmemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Zaha misillemesi! Okan Buruk'un gözdesine kanca

Milot Rashica geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da 30 maça çıktı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Zaha misillemesi! Okan Buruk'un gözdesine kanca

Kosovalı futbolcu, 6 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Zaha misillemesi! Okan Buruk'un gözdesine kanca

Rashica'nın Norwich City ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Zaha misillemesi! Okan Buruk'un gözdesine kanca

27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro.

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