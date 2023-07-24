Fenerbahçe'den Galatasaray'a Zaha misillemesi! Okan Buruk'un gözdesine kanca

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İki takım da yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.
Sarı-lacivertliler, başta Edin Dzeko ve Dusan Tadic olmak üzere birçok ismi renklerine bağladı.
Kaan Ayhan'ın bonservisini alan, Angelino, Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu ile de sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar ise uzun süre konuşulacak bir transfer hamlesine imza attı.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği yıldız futbolcu Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Fildişi Sahilli oyuncuyu, sarı-kırmızılı taraftarlar bayraklarla ve meşalelerle karşıladı.
İSTANBUL'DA COŞKULU KARŞILAMA
Galatasaray atkılarıyla görüntü veren Wilfried Zaha, taraftara üçlü çektirdi.
Havalimanında herhangi bir açıklamada bulunmayan Zaha, ailesiyle birlikte kendisine ayrılan özel araçla alandan ayrıldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Wilfried Zaha transferinin rövanşını almak için harekete geçti.
FENERBAHÇE'DEN RASHICA BOMBASI!
Akşam'ın haberine göre; Zaha transferinde ezeli rakibinden çalım yiyen Fenerbahçe, Galatasaray'a cevap vermek için geçen sezon şampiyonlukta pay sahibi olan Milot Rashica'yı kadrosuna katmak istiyor.
Cimbom, 10 milyon euroluk talep nedeniyle geri adım attı. Oyuncuyu ikna etmeye yakın olan Fenerbahçe, Norwich'le de pazarlıklarını sürdürüyor.
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Kosovalı oyuncunun son durumu ile ilgili "Rashica, G.Saray'ı çok istiyor ama bonservis konusu biraz yüksek. 23 yaşındaki oyuncuya 10 milyon euro verirsiniz, Angelino, Szymanski gibi... Belli yaştaki oyuncular için rakamı düşürmemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.
Milot Rashica geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da 30 maça çıktı.
Kosovalı futbolcu, 6 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
Rashica'nın Norwich City ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro.