Zaha’ya Carrasco tehdidi!

Alternatif isimlere yönelen F.Bahçe'nin ise gündemine Altetico Madrid'in yıldızı Yannick Carrasco'nun girdiği ortaya çıktı. Ancak bu transfer zor. Öncelikle Atletico Madrid'i ikna etmek gerekiyor.

CRYSTAL FİYAT YÜKSELTTİ

Wilfried Zaha'nın menajeri, Fenerbahçe'yi arayıp Crystal Palace'ın teklifini 6 milyon pound'a yükselttiğini iletti ve Fenerbahçe'den 8 milyon pound seviyesine çıkmasını istedi. 5 milyon euro maaş ve her yıl 2 milyon euro imza parası teklif eden sarı-lacivertliler, bekleme kararı aldı.