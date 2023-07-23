Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedefi konumunda yer alan Wilfried Zaha hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedefi konumunda yer alan Wilfried Zaha hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.
Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler, transferde gözünü kararttı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, hummalı bir operasyon yürütüyor.
Önümüzdeki sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Transfer döneminin gözde takımlarından olan Kanarya, ilk olarak Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katarak hızlı bir giriş yaptı.
Ardından sırasıyla; Alexander Djiku, Umut Nayir, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz'ı duyuran Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.
3 kulvarda boy gösterecek olan Fenerbahçe'de geniş ve kaliteli bir kadro kurulması için kollar sıvandı.
Orta saha, kaleci ve kanat bölgesine arayışlarda bulunan yönetim, listedeki yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor.
Kaleci mevkisi için uzun süredir Dominik Livakovic ile temas halinde olan sarı-lacivertliler, transferde büyük çaba sarf ediyor.
Dinamo Zagreb'e 8 milyon euro bonservis bedeli öneren Fenerbahçeli kurmaylar, beklemeye geçti.
Orta saha için de gündeme sürpriz bir isim geldi. Lecce'de gösterdiği performansla dikkat çeken Hjulmand listeye alındı.
Transferde ısrarlı olan Kanarya, 10 milyon euro ve Joao Pedro'nun bonservisini içeren bir teklif hazırladı.
GÖZLER WILFRIED ZAHA'DA!
Hücum bölgesine nokta atışı bir takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, Wilfried Zaha'nın peşini bırakmıyor.
Birçok yıldız oyuncunun transferini resmen açıklayan Kanarya, gözünü tamamen Fildişili futbolcuya çevirdi.
Fenerbahçe, transfer döneminin başından bu yana görüşme halinde olduğu yıldız futbolcunun kararını bekliyor.
Sarı-lacivertli taraftarların dört gözle beklediği 30 yaşındaki futbolcu için tüm imkanlar seferber edildi.
Fildişi Sahilli oyuncuya en cazip teklifi Fenerbahçe'nin yaptığı ve beklemeye geçtiği kaydedilirken, bu transfer için yeni bir iddia gündeme gelmişti.
Sarı-lacivertliler ise yıldız futbolcuya 5 milyon Euro maaş ve her yıl 2 milyon Euro imza parası teklif etmişti.
TRANSFER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI!
Sarı-lacivertli kulübün, 2 aydır transferi için uğraş verdiği Wilfried Zaha konusunda neden gelişme kaydedemediği ortaya çıktı.
Fenerbahçe camiasının heyecanla beklediği transferde flaş bir gelişme yaşandı.
Kendisine Suudi Arabistan, Premier Lig ve Fenerbahçe'den cazip teklifler alan Zaha, transferde sessizliğini bozdu.
Sabah'ın haberine göre; Kanarya'nın uzun süre peşinden koştuğu Wilfried Zaha, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler...
"HERKES AKLIMI ÇEKLMEYE ÇALIŞIYOR"
Wilfried Zaha'nın menajerine "Herkes benim aklımı parayla çelmeye çalışıyor. Halbuki ben başarı ve heyecan arıyorum.
Crystal Palace'tan ayrılma noktasına gelmemin en önemli sebebi, başarı motivasyonunun olmaması" dediği öğrenildi.