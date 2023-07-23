Haberler Fenerbahçe Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Son dakika spor haberi: Transferde bombaları üst üste patlatan Fenerbahçe'de Wilfried Zaha heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, taraftarların heyecanla beklediği Fildişili yıldızı kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor. Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren başarılı futbolcuya Avrupa'dan en cazip teklifi yapan Kanarya, transferi bir an önce noktalamayı amaçlıyor. Fenerbahçe'nin geri sayıma geçtiği Wilfried Zaha ile ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Transferi merak edilen 30 yaşındaki futbolcu geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 12:15
Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedefi konumunda yer alan Wilfried Zaha hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler, transferde gözünü kararttı.

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Teknik direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, hummalı bir operasyon yürütüyor.

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Önümüzdeki sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Transfer döneminin gözde takımlarından olan Kanarya, ilk olarak Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katarak hızlı bir giriş yaptı.

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Ardından sırasıyla; Alexander Djiku, Umut Nayir, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz'ı duyuran Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

3 kulvarda boy gösterecek olan Fenerbahçe'de geniş ve kaliteli bir kadro kurulması için kollar sıvandı.

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Orta saha, kaleci ve kanat bölgesine arayışlarda bulunan yönetim, listedeki yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor.

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Kaleci mevkisi için uzun süredir Dominik Livakovic ile temas halinde olan sarı-lacivertliler, transferde büyük çaba sarf ediyor.

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Dinamo Zagreb'e 8 milyon euro bonservis bedeli öneren Fenerbahçeli kurmaylar, beklemeye geçti.

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Orta saha için de gündeme sürpriz bir isim geldi. Lecce'de gösterdiği performansla dikkat çeken Hjulmand listeye alındı.

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Transferde ısrarlı olan Kanarya, 10 milyon euro ve Joao Pedro'nun bonservisini içeren bir teklif hazırladı.

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

GÖZLER WILFRIED ZAHA'DA!
Hücum bölgesine nokta atışı bir takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, Wilfried Zaha'nın peşini bırakmıyor.

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Birçok yıldız oyuncunun transferini resmen açıklayan Kanarya, gözünü tamamen Fildişili futbolcuya çevirdi.

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe, transfer döneminin başından bu yana görüşme halinde olduğu yıldız futbolcunun kararını bekliyor.

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Sarı-lacivertli taraftarların dört gözle beklediği 30 yaşındaki futbolcu için tüm imkanlar seferber edildi.

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fildişi Sahilli oyuncuya en cazip teklifi Fenerbahçe'nin yaptığı ve beklemeye geçtiği kaydedilirken, bu transfer için yeni bir iddia gündeme gelmişti.

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Sarı-lacivertliler ise yıldız futbolcuya 5 milyon Euro maaş ve her yıl 2 milyon Euro imza parası teklif etmişti.

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

TRANSFER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI!
Sarı-lacivertli kulübün, 2 aydır transferi için uğraş verdiği Wilfried Zaha konusunda neden gelişme kaydedemediği ortaya çıktı.

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe camiasının heyecanla beklediği transferde flaş bir gelişme yaşandı.

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Kendisine Suudi Arabistan, Premier Lig ve Fenerbahçe'den cazip teklifler alan Zaha, transferde sessizliğini bozdu.

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Sabah'ın haberine göre; Kanarya'nın uzun süre peşinden koştuğu Wilfried Zaha, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

"HERKES AKLIMI ÇEKLMEYE ÇALIŞIYOR"
Wilfried Zaha'nın menajerine "Herkes benim aklımı parayla çelmeye çalışıyor. Halbuki ben başarı ve heyecan arıyorum.

Wilfried Zaha'dan flaş transfer sözleri! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Crystal Palace'tan ayrılma noktasına gelmemin en önemli sebebi, başarı motivasyonunun olmaması" dediği öğrenildi.

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