Fenerbahçe Zimbru maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların sonrasında gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.