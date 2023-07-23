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Fenerbahçe Zimbru maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda karşılalacağı Zimbru maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 21:32
Fenerbahçe Zimbru maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların sonrasında gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

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