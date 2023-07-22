Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Müldür'ün peşinde!

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Müldür'ün peşinde!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı kadro kurma girişimlerine devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, Mert Müldür için yarışıyor. İşte yapılan teklifler... (FB GS transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 10:05
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Müldür'ün peşinde!

İtalyan medyası, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Müldür için Sassuolo'ya 4 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklifte bulunduğunu yazdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Müldür'ün peşinde!

Haberde; Serie A temsilcisinin 5 milyon euro artı bonus istediği bilgisi yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Müldür'ün peşinde!

Ancak iki kulüp de sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Mert için bu parayı vermeye yanaşmıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Müldür'ün peşinde!

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

3 Nisan 1999 tarihinde Avusturya'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Müldür'ün peşinde!

Profesyonel futbol kariyerine Rapid Wien altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Müldür'ün peşinde!

2018 yılında Rapid Wien A takımına yükseldi. 2019'da ise 4.7 milyon euro karşılığında Sassuolo'nun yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Müldür'ün peşinde!

Avusturya'da doğan Mert Müldür, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Müldür'ün peşinde!

Genç futbolcu, 18 kez ay-yıldızlı formayı terletti ve 1 de gole imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Müldür'ün peşinde!

Defans hattında görev yapan Mert, sağ bek olarak oynuyor.

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