TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Müldür'ün peşinde!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, zaman zaman aynı oyuncu için yarışıyor.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, zaman zaman aynı oyuncu için yarışıyor.
O isimlerden biri de milli futbolcu Mert Müldür...
Fenerbahçe'nin uzun süredir transferi için uğraş verdiği Mert Müldür'de Galatasaray da devreye girdi.
İtalyan medyası, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Müldür için Sassuolo'ya 4 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklifte bulunduğunu yazdı.
Haberde; Serie A temsilcisinin 5 milyon euro artı bonus istediği bilgisi yer aldı.
Ancak iki kulüp de sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Mert için bu parayı vermeye yanaşmıyor.
MERT MÜLDÜR KİMDİR?
3 Nisan 1999 tarihinde Avusturya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Rapid Wien altyapısında başladı.
2018 yılında Rapid Wien A takımına yükseldi. 2019'da ise 4.7 milyon euro karşılığında Sassuolo'nun yolunu tuttu.
Avusturya'da doğan Mert Müldür, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.
Genç futbolcu, 18 kez ay-yıldızlı formayı terletti ve 1 de gole imzasını attı.
Defans hattında görev yapan Mert, sağ bek olarak oynuyor.
Joker bir oyuncu olan milli futbolcu, stoper ve sol bekte de oynayabiliyor.
Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri 4 milyon euro...