Rakibinin tam 53 katı

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Moldova temsilcisi Zimbru oldu. Kadro değeri 3 milyon 520 bin Euro olan Zimbru'nun en değerli oyuncusu ise; 300 bin Euro değerle Alexandru Dedov... F.Bahçe'nin kadro değeri 187.25 milyon euro. Rakibinden tam 53 kat fazla. Maç 26 Temmuz saat 21.00'de Kadıköy'de oynanacak ve S Sport Plus'tan yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Moldova temsilcisi Zimbru oldu. Kadro değeri 3 milyon 520 bin Euro olan Zimbru'nun en değerli oyuncusu ise; 300 bin Euro değerle Alexandru Dedov... F.Bahçe'nin kadro değeri 187.25 milyon euro. Rakibinden tam 53 kat fazla. Maç 26 Temmuz saat 21.00'de Kadıköy'de oynanacak ve S Sport Plus'tan yayınlanacak.