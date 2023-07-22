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O tarih ortaya çıktı! Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha

Son dakika spor haberi: Transferde imza şov yapan Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncular da netlik kazanmaya başladı. Sarı-lacivertlilerde son olarak Attila Szalai, transfer görüşmeleri yapmak için Almanya'ya gitti. Hoffenheim'a imza atması beklenen Macar futbolcunun ardından Kanarya'da 5 ayrılık daha yaşanacak. İşte o isimler ve yaşanan tüm gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 11:37
O tarih ortaya çıktı! Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha

Yaptığı transferlerle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrilmiş durumda.

O tarih ortaya çıktı! Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha

Yeni bir kadro yapılanmasına giden sarı-lacivertlilerde sezon öncesi üst üste ayrılıklar yaşanması bekleniyor.

O tarih ortaya çıktı! Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha

2023-24 sezonu için vitrine yepyeni bir takım ortaya koyan yönetim, transfere 1 hafta ara verdi.

O tarih ortaya çıktı! Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha

Kadro iskeletini oluşturan Kanarya, kalan süreçte fırsat transferi kollayacak.

O tarih ortaya çıktı! Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha

Transferde bekleyişe geçen sarı-lacivertliler, kadroda bulunan yabancı futbolcularla yolların ayrılmasına ağırlık verilecek.

O tarih ortaya çıktı! Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha

Son olarak Attila Szalai'ye Hoffenheim'a transferi için izin verilmesiyle bu ayrılık netlik kazanmış durumda.

O tarih ortaya çıktı! Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha

İmza için Almanya'ya giden Macar futbolcunun ardından takıma veda etmesi muhtemel diğer isimler konuşulmaya başladı.

O tarih ortaya çıktı! Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha

SZALAI'DEN VEDA AÇIKLAMASI
Takıma veda eden Szalai yaptığı açıklamada, "Çok duygusal günler yaşıyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe benim ailem. Umarım tekrar Fenerbahçe'de olurum. Umarım kısa sürede tekrar görüşürüz. Bundan sonra Fenerbahçe'nin en büyük taraftarı olacağım."

O tarih ortaya çıktı! Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha

"Fenerbahçe'de 2,5 yılda harika deneyimler yaşadım. Fenerbahçe ailesindeki herkese müteşekkirim. Hayatımda şu ana kadarki en güzel anılarımdı bunlar."

O tarih ortaya çıktı! Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha

"Onlara her zaman minnettar olacağım. Bu ayrılık bir veda değil. Bu bir, 'tekrar görüşürüz' mesajı."

O tarih ortaya çıktı! Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha

"Türkiye'yi ve İstanbul'u çok seviyorum. Benim için burası 'ikinci ev' gibi. Burayı özleyeceğime eminim. Vaktim oldukça buraya geleceğim. Ayrıca stada gelip, ailem olan Fenerbahçe'yi destekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

O tarih ortaya çıktı! Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha

5 AYRILIK DAHA!
Sarı-lacivertlilerde Attila Szalai'nin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği 5 oyuncuyla daha yollar ayrılacak.

O tarih ortaya çıktı! Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha

Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Rodrigo Becao'nun takıma katılmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sayısı 18'e çıkmış durumda.

O tarih ortaya çıktı! Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha

BU HAFTA HIZLI GEÇECEK!
Bu nedenle hızla oyuncu sayısını azaltmak isteyen Kanarya'da bu hafta içinde yeni gelişmeler yaşanabilir.

O tarih ortaya çıktı! Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe'de Diego Rossi, Miguel Crespo, Osayi Samuel, Joao Pedro ve Gustavo Henrique'nin de durumlarının netlik kazanması bekleniyor.

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