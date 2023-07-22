O tarih ortaya çıktı! Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha

Yaptığı transferlerle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrilmiş durumda.
Yaptığı transferlerle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrilmiş durumda.
Yeni bir kadro yapılanmasına giden sarı-lacivertlilerde sezon öncesi üst üste ayrılıklar yaşanması bekleniyor.
2023-24 sezonu için vitrine yepyeni bir takım ortaya koyan yönetim, transfere 1 hafta ara verdi.
Kadro iskeletini oluşturan Kanarya, kalan süreçte fırsat transferi kollayacak.
Transferde bekleyişe geçen sarı-lacivertliler, kadroda bulunan yabancı futbolcularla yolların ayrılmasına ağırlık verilecek.
Son olarak Attila Szalai'ye Hoffenheim'a transferi için izin verilmesiyle bu ayrılık netlik kazanmış durumda.
İmza için Almanya'ya giden Macar futbolcunun ardından takıma veda etmesi muhtemel diğer isimler konuşulmaya başladı.
SZALAI'DEN VEDA AÇIKLAMASI
Takıma veda eden Szalai yaptığı açıklamada, "Çok duygusal günler yaşıyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe benim ailem. Umarım tekrar Fenerbahçe'de olurum. Umarım kısa sürede tekrar görüşürüz. Bundan sonra Fenerbahçe'nin en büyük taraftarı olacağım."
"Fenerbahçe'de 2,5 yılda harika deneyimler yaşadım. Fenerbahçe ailesindeki herkese müteşekkirim. Hayatımda şu ana kadarki en güzel anılarımdı bunlar."
"Onlara her zaman minnettar olacağım. Bu ayrılık bir veda değil. Bu bir, 'tekrar görüşürüz' mesajı."
"Türkiye'yi ve İstanbul'u çok seviyorum. Benim için burası 'ikinci ev' gibi. Burayı özleyeceğime eminim. Vaktim oldukça buraya geleceğim. Ayrıca stada gelip, ailem olan Fenerbahçe'yi destekleyeceğim." ifadelerini kullandı.
5 AYRILIK DAHA!
Sarı-lacivertlilerde Attila Szalai'nin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği 5 oyuncuyla daha yollar ayrılacak.
Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Rodrigo Becao'nun takıma katılmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sayısı 18'e çıkmış durumda.
BU HAFTA HIZLI GEÇECEK!
Bu nedenle hızla oyuncu sayısını azaltmak isteyen Kanarya'da bu hafta içinde yeni gelişmeler yaşanabilir.
Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe'de Diego Rossi, Miguel Crespo, Osayi Samuel, Joao Pedro ve Gustavo Henrique'nin de durumlarının netlik kazanması bekleniyor.