Miguel Crespo yolcu

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmak istediği Miguel Crespo, yıllık 2 milyon Euro isteyince görüşmeler tıkandı. Portekizli oyuncu, sarılacivertlilerin önerdiği ücreti kabul etmezse satılacak. Fenerbahçe'nin Crespo için 10 milyon euro civarında bonservis beklentisi var.
Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmak istediği Miguel Crespo, yıllık 2 milyon Euro isteyince görüşmeler tıkandı. Portekizli oyuncu, sarılacivertlilerin önerdiği ücreti kabul etmezse satılacak. Fenerbahçe'nin Crespo için 10 milyon euro civarında bonservis beklentisi var.