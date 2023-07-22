Mert'e aynı teklif

İtalyan medyası, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Müldür için Sassuolo'ya 4 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklifte bulunduğunu yazdı. Haberde; Serie A temsilcisinin 5 milyon euro artı bonus istediği bilgisi yer aldı. Ancak iki kulüp de sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Mert için bu parayı vermeye yanaşmıyor.
İtalyan medyası, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Müldür için Sassuolo'ya 4 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklifte bulunduğunu yazdı. Haberde; Serie A temsilcisinin 5 milyon euro artı bonus istediği bilgisi yer aldı. Ancak iki kulüp de sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Mert için bu parayı vermeye yanaşmıyor.