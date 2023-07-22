TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Livakovic heyecanı! Sözleşme detayları gün yüzüne çıktı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Kanarya'nın bu anlamda uzun süredir Dominik Livakovic ile yakından ilgilendiği biliniyor.
Yıldız file bekçisinden ise flaş haberler gelmeye devam ediyor.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Kanarya'nın bu anlamda uzun süredir Dominik Livakovic ile yakından ilgilendiği biliniyor.
Yıldız file bekçisinden ise flaş haberler gelmeye devam ediyor.
Önümüzdeki sezon kaleyi yabancı bir isme emanet isteyen Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic'ten sevindirici haber geldi.
Daha önce Hırvat eldivenle anlaşan ardından da oyuncunun kulübünü ikna eden sarı-lacivertlilerin yoluna Suudi ekibi Al-Nassr, taş koydu ve Dinamo Zagreb'e 10 milyon euro önerdi.
Suudiler, Livakovic'e de yıllık 6 milyon euro'dan 5 senelik kontrat teklif etti.
Al-Nassr ile anlaşan D.Zagreb son kararı Dominik Livakovic'e bıraktı.
2027'YE KADAR FENERLİ
Hırvat eldiven ise; Fenerbahçe'ye söz verdiğini ve Arabistan'da oynamak istemediğini Suudi yetkililere iletti.
Bu haber Fenerbahçe cephesinde mutluluk yaratırken, Hırvat kalecinin de önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki kaleciyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak
Dominik Livakovic'e de senelik 2 milyon Euro ücret verilecek.
Dinamo Zagreb'e ise taksitler halinde 9 milyon euro ödenecek.
Fenerbahçe'nin gündemindeki Livakovic futbola Hırvatistan'ın Zadar takımında başladı.
Ardından NK Zagreb'in yolunu tuttu. NK Zagreb sonrasında ise ülkesinin önde gelen ekiplerinden Dinamo Zagreb'e imza attı.
File bekçisinin son olarak ise Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'ye transferi gündemde.