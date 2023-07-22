Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Livakovic heyecanı! Sözleşme detayları gün yüzüne çıktı

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Livakovic heyecanı! Sözleşme detayları gün yüzüne çıktı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Dominik Livakovic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuyla yapacağı anlaşmanın detayları gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Livakovic sözünden dönmedi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Livakovic sözünden dönmedi!

Kanarya'nın bu anlamda uzun süredir Dominik Livakovic ile yakından ilgilendiği biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Livakovic sözünden dönmedi!

Yıldız file bekçisinden ise flaş haberler gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Livakovic sözünden dönmedi!

Önümüzdeki sezon kaleyi yabancı bir isme emanet isteyen Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic'ten sevindirici haber geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Livakovic sözünden dönmedi!

Daha önce Hırvat eldivenle anlaşan ardından da oyuncunun kulübünü ikna eden sarı-lacivertlilerin yoluna Suudi ekibi Al-Nassr, taş koydu ve Dinamo Zagreb'e 10 milyon euro önerdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Livakovic sözünden dönmedi!

Suudiler, Livakovic'e de yıllık 6 milyon euro'dan 5 senelik kontrat teklif etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Livakovic sözünden dönmedi!

Al-Nassr ile anlaşan D.Zagreb son kararı Dominik Livakovic'e bıraktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Livakovic sözünden dönmedi!

2027'YE KADAR FENERLİ

Hırvat eldiven ise; Fenerbahçe'ye söz verdiğini ve Arabistan'da oynamak istemediğini Suudi yetkililere iletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Livakovic sözünden dönmedi!

Bu haber Fenerbahçe cephesinde mutluluk yaratırken, Hırvat kalecinin de önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Livakovic sözünden dönmedi!

Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki kaleciyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Livakovic sözünden dönmedi!

Dominik Livakovic'e de senelik 2 milyon Euro ücret verilecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Livakovic sözünden dönmedi!

Dinamo Zagreb'e ise taksitler halinde 9 milyon euro ödenecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Livakovic sözünden dönmedi!

Fenerbahçe'nin gündemindeki Livakovic futbola Hırvatistan'ın Zadar takımında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Livakovic sözünden dönmedi!

Ardından NK Zagreb'in yolunu tuttu. NK Zagreb sonrasında ise ülkesinin önde gelen ekiplerinden Dinamo Zagreb'e imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Livakovic sözünden dönmedi!

File bekçisinin son olarak ise Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'ye transferi gündemde.

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