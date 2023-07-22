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Fenerbahçe Zimbru Chisinau maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 2. Eleme turunda karşılaşacağı Zimbru Chisinau maçının hazırklıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 19:15 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 19:20
Fenerbahçe Zimbru Chisinau maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme turunda Zimbru takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Son bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirilen idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Lincoln Henrique ve Joshua King'in yer almadığı akşam idmanında Ferdi Kadıoğlu da tedbir amaçlı dinlendirildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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