FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Nicolas Dominguez için fiyat yükseltti!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmiyor.
Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmiyor.
Kadrosunu Dzeko, Kent, Szymanski, Tadic, Becao, Umut Nayir gibi isimlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, takviyelerine devam edecek.
Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bologna'nın Arjantinli yıldızı Nicolas Dominguez'i gözüne kestirmiş durumda...
İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2024'te bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu için fiyat yükselten sarı-lacivertliler, teklifini 10 milyon euro'ya çıkardı.
İtalyan basını da Dominguez'in Bologna'dan ayrılabileceğine vurgu yaptı.
NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?
28 Haziran 1998 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Velez altyapısında başladı.
Ardından İtalyan ekibi Bologna'ya transfer oldu.
Orta sahanın merkezinde görev yapan Dominguez, 1.79 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Başarılı oyuncu, Arjantin Milli Takımı ile 11 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
25 yaşındaki genç yıldızın Bologna ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
İtalyan pasaportu da bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro...