Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Nicolas Dominguez için fiyat yükseltti!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Nicolas Dominguez için fiyat yükseltti!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gündemine Nicolas Dominguez'i almıştı. Sarı-lacivertliler, Arjantinli futbolcu için fiyat yükseltti. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 08:09
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Nicolas Dominguez için fiyat yükseltti!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Nicolas Dominguez için fiyat yükseltti!

Kadrosunu Dzeko, Kent, Szymanski, Tadic, Becao, Umut Nayir gibi isimlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, takviyelerine devam edecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Nicolas Dominguez için fiyat yükseltti!

Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bologna'nın Arjantinli yıldızı Nicolas Dominguez'i gözüne kestirmiş durumda...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Nicolas Dominguez için fiyat yükseltti!

İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2024'te bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu için fiyat yükselten sarı-lacivertliler, teklifini 10 milyon euro'ya çıkardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Nicolas Dominguez için fiyat yükseltti!

İtalyan basını da Dominguez'in Bologna'dan ayrılabileceğine vurgu yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Nicolas Dominguez için fiyat yükseltti!

NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?

28 Haziran 1998 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Nicolas Dominguez için fiyat yükseltti!

Profesyonel futbol kariyerine Velez altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Nicolas Dominguez için fiyat yükseltti!

Ardından İtalyan ekibi Bologna'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Nicolas Dominguez için fiyat yükseltti!

Orta sahanın merkezinde görev yapan Dominguez, 1.79 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Nicolas Dominguez için fiyat yükseltti!

Başarılı oyuncu, Arjantin Milli Takımı ile 11 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Nicolas Dominguez için fiyat yükseltti!

25 yaşındaki genç yıldızın Bologna ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Nicolas Dominguez için fiyat yükseltti!

İtalyan pasaportu da bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro...

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe transfere doymuyor! Zaha yerine flaş isim geliyor...
8 yıllık evliliklerini sonlandıran Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında İmalı paylaşımlar bitmiyor: Bin kere mazlum olmak...
G.Saray'da Bakambu coşkusu!
F.Bahçe'de Livakovic heyecanı! İşte sözleşme detayları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den dev takas teklifi!
F.Bahçe'den yerli harekatı! 3 yıldız birden...
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
KPSS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya'nın ısrarı sürüyor! Fiyat yükseltti Kanarya'nın ısrarı sürüyor! Fiyat yükseltti 08:07
İki talibi çıktı! İşte yapılan teklif İki talibi çıktı! İşte yapılan teklif 07:25
Beşiktaş yıldız ismi resmen duyurdu! Beşiktaş yıldız ismi resmen duyurdu! 23:55
Beşiktaş Onana'yı resmen açıkladı! Beşiktaş Onana'yı resmen açıkladı! 23:55
Zaha'dan F.Bahçe'yi yıkan haber! Zaha'dan F.Bahçe'yi yıkan haber! 23:55
G.Saray'da ayrılık! Resmi açıklama geldi G.Saray'da ayrılık! Resmi açıklama geldi 23:55
Daha Eski
İşte Avrupa devinin Altay planı! İşte Avrupa devinin Altay planı! 23:55
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! 23:55
G.Saray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu! G.Saray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu! 23:55
Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! 23:55
Beşiktaş'ta şok gelişme! Transferi iptal oldu Beşiktaş'ta şok gelişme! Transferi iptal oldu 23:55
Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! 23:55