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Arda çok kaliteli

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsetti. ABD kampında açıklamalarda bulunan İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler çok kaliteli bir oyuncu. Real Madrid taraftarlarının onu çok seveceğini düşünüyorum" dedi. İspanyol medyası da 18 yaşındaki yıldızın, Vinicius ve Rodrygo'nun yolundan gitmesi gerektiğini vurguladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Arda çok kaliteli
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsetti. ABD kampında açıklamalarda bulunan İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler çok kaliteli bir oyuncu. Real Madrid taraftarlarının onu çok seveceğini düşünüyorum" dedi. İspanyol medyası da 18 yaşındaki yıldızın, Vinicius ve Rodrygo'nun yolundan gitmesi gerektiğini vurguladı.
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