Altay Ada'ya gidiyor

Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasında yer alması zor gözüken Altay Bayındır'ın talipleri artmaya başladı. Hollanda devi Ajax'ın ardından şimdi de İngiliz ekibi Leeds United harekete geçti. Ada basınına yansıyan haberlere göre; Leeds, 25 yaşındaki kaleci için Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Ancak Fenerbahçe, 6 milyon Euro talep etti.
Fenerbahçe'ninyeni sezon kadro planlamasında yer alması zor gözüken Altay Bayındır'ın talipleri artmaya başladı. Hollanda devi Ajax'ın ardından şimdi de İngiliz ekibi Leeds United harekete geçti. Ada basınına yansıyan haberlere göre; Leeds, 25 yaşındaki kaleci için Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Ancak Fenerbahçe, 6 milyon Euro talep etti.