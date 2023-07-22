Adım adım Dominguez

Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Bologna'nın Arjantinli yıldızı Nicolas Dominguez'i gözüne kestirmiş durumda... İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2024'te bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu için fiyat yükselten sarılacivertliler, teklifini 10 milyon euro'ya çıkardı. İtalyan basını da Dominguez'in Bologna'dan ayrılabileceğine vurgu yaptı.
Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Bologna'nın Arjantinli yıldızı Nicolas Dominguez'i gözüne kestirmiş durumda... İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2024'te bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu için fiyat yükselten sarılacivertliler, teklifini 10 milyon euro'ya çıkardı. İtalyan basını da Dominguez'in Bologna'dan ayrılabileceğine vurgu yaptı.