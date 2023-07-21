Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bartuğ Elmaz, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertilere transfer sürecini anlatan Bartuğ Elmaz, "Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim. 'Tamam' dedim. Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyonluk olur" açıklamasını yaptı.