Haberler Fenerbahçe Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

Son dakika spor haberi: Takımın başına İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transferde iyice gözünü kararttı. Yeni sezon öncesi birçok yıldızla kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, hamlelerine devam ediyor. Oldukça iddialı bir kadro kurmak isteyen Kanarya'da tüm gözler Wilfried Zaha'ya çevrildi. İsmail Kartal'ın şampiyonluk yolunda kilit transfer olarak gördüğü Fildişili yıldız için gündem yaratan bir adım atıldı. Transferde oldukça ısrarcı olan Fenerbahçe'nin imza parası da önerdiği Wilfried Zaha'ya tarihe geçecek yeni bir teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte yaşanan tüm gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 13:03
Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

Transferde yeniden gaza basan Fenerbahçe son olarak Rodrigo Becao ve Bartuğ Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

Becao ve kulübü Udinese ile uzun süren pazarlıklar sonucu 8 milyon 312 bin 500 euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandı.

Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

Brezilyalı savunmacı ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

Becao'nun transferini bitiren Fenerbahçe yönetimi, bonservis bedelini 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle ödeyecek.

Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

BARTUĞ ELMAZ: ÖĞRENİNCE HİÇ DÜŞÜNMEDİM
Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki orta saha Bartuğ Elmaz ile de 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bartuğ Elmaz, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertilere transfer sürecini anlatan Bartuğ Elmaz, "Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim. 'Tamam' dedim. Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyonluk olur" açıklamasını yaptı.

Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

Durmaya niyeti olmayan sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın listesindeki yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor.

Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

ORTA SAHADA ADAYLAR BISSOUMA - NDIDI
Hücum ve savunma hattına önemli takviyeler yapan sarı-lacivertliler, orta saha mevkisine de transfer düşünüyor.

Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

Özellikle ofansif özellikleri çok fazla olan takımın orta sahasının savunma açısından güçlü olmasının şart olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

Bu çerçevede gündemde Tottenhamlı Yves Bissouma ile Leicester forması giyen Wilfred Ndidi yer alıyor.

Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

Defansif orta sahasını yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen yönetim, listedeki isimlerle girişimlerine son sürat devam ediyor.


Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

FENERBAHÇE'DE WILFRIED ZAHA ISRARI!
Transferde kritik takviyeler yapan Fenerbahçe'de tüm gözler Wilfried Zaha'ya çevrilmiş durumda.

Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

Sarı-lacivertliler yıldız futbolcu için tüm şartları zorlama kararı aldı.

Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

Transferde ısrarcı olan Fenerbahçeli kurmaylar, Zaha ile uzun süredir görüşse de henüz netleşen bir durum yok.

Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

Teknik direktör İsmail Kartal şampiyonluk yolundaki en önemli isimlerden birinin Fildişi Sahilli futbolcu olacağını ifade etti.

Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

Yönetim de bu yüzden bu transferden vazgeçmiyor, yıldız futbolcuyu kadroyu katabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

TARİHE GEÇECEK TEKLİF!
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'nin imza parası da önerdiği Wilfried Zaha'ya sunduğu maaş teklifi dudak uçuklattı.

Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

Fildişi Sahilli futbolcunun bu teklifi kabul etmesi halinde sarı-lacivertlilerde tarihe geçeceği öğrenildi.

Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

Suudi Arabistan, İtalya ve İngiltere'den de teklifler alan Zaha öncelikle Avrupa'da kalmaya karar verdi.

Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

Fenerbahçe de oyuncu ile ilgili ısrarını sürdürüyor. Hatta bu çerçevede sarı-lacivertli yönetim Zaha için planladığı bütçe ve limiti de aşacak.

Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

REKOR YILLIK ÜCRET!
Zaha eğer transfer olursa yıllık maaş açısından sarı lacivertli kulüp tarihinin en fazla kazanan ismi olacak.

Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

İmza parası ile yıllık 8 milyon euroluk bir ücret ödemeye hazır olan yönetim bunun üzerine de çıkabileceğini Zaha'ya iletti ve artık futbolcunun kararı beklemeye geçildi.

Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

Sarı lacivertlilerin bu teklifi masada dururken futbolcunun ilk hedefinin Premier League'de şampiyonluk mücadelesi veren takımlar olduğu öğrenildi. Menajerinin de bu yönde çalışmalar yaptığı kaydedildi.

Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

Yönetim bu transferin kolay olmayacağını ifade etse de hala masada olmayı sürdürüyor.

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