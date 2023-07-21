Tarihi rekorla transfer! Fenerbahçe'den Zaha'ya yeni teklif

Transferde yeniden gaza basan Fenerbahçe son olarak Rodrigo Becao ve Bartuğ Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
Transferde yeniden gaza basan Fenerbahçe son olarak Rodrigo Becao ve Bartuğ Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
Becao ve kulübü Udinese ile uzun süren pazarlıklar sonucu 8 milyon 312 bin 500 euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandı.
Brezilyalı savunmacı ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Becao'nun transferini bitiren Fenerbahçe yönetimi, bonservis bedelini 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle ödeyecek.
BARTUĞ ELMAZ: ÖĞRENİNCE HİÇ DÜŞÜNMEDİM
Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki orta saha Bartuğ Elmaz ile de 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Bartuğ Elmaz, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertilere transfer sürecini anlatan Bartuğ Elmaz, "Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim. 'Tamam' dedim. Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyonluk olur" açıklamasını yaptı.
Durmaya niyeti olmayan sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın listesindeki yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor.
ORTA SAHADA ADAYLAR BISSOUMA - NDIDI
Hücum ve savunma hattına önemli takviyeler yapan sarı-lacivertliler, orta saha mevkisine de transfer düşünüyor.
Özellikle ofansif özellikleri çok fazla olan takımın orta sahasının savunma açısından güçlü olmasının şart olduğu değerlendirmesi yapılıyor.
Bu çerçevede gündemde Tottenhamlı Yves Bissouma ile Leicester forması giyen Wilfred Ndidi yer alıyor.
Defansif orta sahasını yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen yönetim, listedeki isimlerle girişimlerine son sürat devam ediyor.
FENERBAHÇE'DE WILFRIED ZAHA ISRARI!
Transferde kritik takviyeler yapan Fenerbahçe'de tüm gözler Wilfried Zaha'ya çevrilmiş durumda.
Sarı-lacivertliler yıldız futbolcu için tüm şartları zorlama kararı aldı.
Transferde ısrarcı olan Fenerbahçeli kurmaylar, Zaha ile uzun süredir görüşse de henüz netleşen bir durum yok.
Teknik direktör İsmail Kartal şampiyonluk yolundaki en önemli isimlerden birinin Fildişi Sahilli futbolcu olacağını ifade etti.
Yönetim de bu yüzden bu transferden vazgeçmiyor, yıldız futbolcuyu kadroyu katabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.
TARİHE GEÇECEK TEKLİF!
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'nin imza parası da önerdiği Wilfried Zaha'ya sunduğu maaş teklifi dudak uçuklattı.
Fildişi Sahilli futbolcunun bu teklifi kabul etmesi halinde sarı-lacivertlilerde tarihe geçeceği öğrenildi.
Suudi Arabistan, İtalya ve İngiltere'den de teklifler alan Zaha öncelikle Avrupa'da kalmaya karar verdi.
Fenerbahçe de oyuncu ile ilgili ısrarını sürdürüyor. Hatta bu çerçevede sarı-lacivertli yönetim Zaha için planladığı bütçe ve limiti de aşacak.
REKOR YILLIK ÜCRET!
Zaha eğer transfer olursa yıllık maaş açısından sarı lacivertli kulüp tarihinin en fazla kazanan ismi olacak.
İmza parası ile yıllık 8 milyon euroluk bir ücret ödemeye hazır olan yönetim bunun üzerine de çıkabileceğini Zaha'ya iletti ve artık futbolcunun kararı beklemeye geçildi.
Sarı lacivertlilerin bu teklifi masada dururken futbolcunun ilk hedefinin Premier League'de şampiyonluk mücadelesi veren takımlar olduğu öğrenildi. Menajerinin de bu yönde çalışmalar yaptığı kaydedildi.
Yönetim bu transferin kolay olmayacağını ifade etse de hala masada olmayı sürdürüyor.
Dzeko, Tadic, Szymanski, Kent, Becao gibi isimleri kadrosuna katan sarı lacivertliler erken yapılan transferler sayesinde bir nebze rahatladı.
Bu yüzden Zaha için biraz daha bekleyebilecek alana sahip oldukları değerlendirmesi yapılıyor.