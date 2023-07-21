Szalai Hoffenheim'a

Fenerbahçe, Attila Szalai'yle de yollarını ayırıyor. Macar stoperin yeni durağı ise Hoffenheim olacak. Alman basınına yansıyan haberlere göre; Bundesliga temsilcisi Szalai için sarı-lacivertlilere bonuslar dahil 15 milyon Euro önerdi. F.Bahçe de kabul etti. Resmi açıklama yakın.
Fenerbahçe,Attila Szalai'yle de yollarını ayırıyor. Macar stoperin yeni durağı ise Hoffenheim olacak. Alman basınına yansıyan haberlere göre; Bundesliga temsilcisi Szalai için sarı-lacivertlilere bonuslar dahil 15 milyon Euro önerdi. F.Bahçe de kabul etti. Resmi açıklama yakın.