İstediğiniz yerde konuşalım

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına sert yanıt verdi: "Kulübümüzün 1959 öncesi şampiyonluklarını kendisine gündem belirleyen GS Başkanı Sn. Dursun Özbek'e 2021 yılında yaptığımız daveti hatırlatıyor; Kendilerini ya da görevlendirecekleri isimleri istedikleri mecrada tüm gerçekleri konuşmaya davet ediyoruz!"
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına sert yanıt verdi: "Kulübümüzün 1959 öncesi şampiyonluklarını kendisine gündem belirleyen GS Başkanı Sn. Dursun Özbek'e 2021 yılında yaptığımız daveti hatırlatıyor; Kendilerini ya da görevlendirecekleri isimleri istedikleri mecrada tüm gerçekleri konuşmaya davet ediyoruz!"