FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'te ters köşe! Al Nassr da devrede

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Dominik Livakovic'e Al Nassr da talip oldu.
Hırvat basını, Suudi ekibinin Livakovic'in 10 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğunu ve 28 yaşındaki kaleciye de senelik 6 milyon euro maaş önerdiğini yazdı.
Haberin detayında; Dinamo Zagreb'in son kararı Livakovic'e bıraktığı bilgisi de paylaşıldı.
Hırvat eldiven teklifi kabul ederse; 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?
9 Ocak 1995 tarihinde Hırvatistan'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine NK Zadar altyapısında başladı.
2015 yılında Dinamo Zagreb'de A takıma yükseldi.
28 yaşındaki deneyimli file bekçisi, 1.88 cm boyunda...
Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini 45 karşılaşmada korudu.
Başarılı eldivenin güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...