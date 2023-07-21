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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'te ters köşe! Al Nassr da devrede

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'le prensipte anlaşmıştı. Tecrübeli eldiven için Al Nassr da devreye girdi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 09:19
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'te ters köşe! Al Nassr da devrede

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'te ters köşe! Al Nassr da devrede

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Dominik Livakovic'e Al Nassr da talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'te ters köşe! Al Nassr da devrede

Hırvat basını, Suudi ekibinin Livakovic'in 10 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğunu ve 28 yaşındaki kaleciye de senelik 6 milyon euro maaş önerdiğini yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'te ters köşe! Al Nassr da devrede

Haberin detayında; Dinamo Zagreb'in son kararı Livakovic'e bıraktığı bilgisi de paylaşıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'te ters köşe! Al Nassr da devrede

Hırvat eldiven teklifi kabul ederse; 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'te ters köşe! Al Nassr da devrede

DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?

9 Ocak 1995 tarihinde Hırvatistan'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'te ters köşe! Al Nassr da devrede

Profesyonel futbol kariyerine NK Zadar altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'te ters köşe! Al Nassr da devrede

2015 yılında Dinamo Zagreb'de A takıma yükseldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'te ters köşe! Al Nassr da devrede

28 yaşındaki deneyimli file bekçisi, 1.88 cm boyunda...

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