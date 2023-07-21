Becao'dan 5 yıllık imza

Fenerbahçe, önceki gece Türkiye'ye getirip dün sağlık kontrollerinden geçirdği Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde 27 yaşındaki stoperin kendisini 5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, oyuncunun eski kulübüne 8 milyon 312 bin 500 Euro'yu 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle ödeyeceği kaydedildi. İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Becao, çok mutlu olduğunu dile getirdi
Fenerbahçe, önceki gece Türkiye'ye getirip dün sağlık kontrollerinden geçirdği Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde 27 yaşındaki stoperin kendisini 5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, oyuncunun eski kulübüne 8 milyon 312 bin 500 Euro'yu 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle ödeyeceği kaydedildi. İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Becao, çok mutlu olduğunu dile getirdi