Haberler Fenerbahçe Becao'dan 5 yıllık imza

Becao'dan 5 yıllık imza

Fenerbahçe, önceki gece Türkiye'ye getirip dün sağlık kontrollerinden geçirdği Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde 27 yaşındaki stoperin kendisini 5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, oyuncunun eski kulübüne 8 milyon 312 bin 500 Euro'yu 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle ödeyeceği kaydedildi. İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Becao, çok mutlu olduğunu dile getirdi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Becao'dan 5 yıllık imza
Fenerbahçe, önceki gece Türkiye'ye getirip dün sağlık kontrollerinden geçirdği Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde 27 yaşındaki stoperin kendisini 5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, oyuncunun eski kulübüne 8 milyon 312 bin 500 Euro'yu 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle ödeyeceği kaydedildi. İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Becao, çok mutlu olduğunu dile getirdi
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