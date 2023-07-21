Haberler Fenerbahçe Al - Nassr işleri karıştırdı

Al - Nassr işleri karıştırdı

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Dominik Livakovic'e Al-Nassr da talip oldu. Hırvat basını, Suudi ekibinin Livakovic'in 10 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğunu ve 28 yaşındaki kaleciye de senelik 6 milyon Euro maaş önerdiğini yazdı. Haberin detayında; Dinamo Zagreb'in son kararı Livakovic'e bıraktığı bilgisi de paylaşıldı. Hırvat eldiven teklifi kabul ederse; 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Al - Nassr işleri karıştırdı
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Dominik Livakovic'e Al-Nassr da talip oldu. Hırvat basını, Suudi ekibinin Livakovic'in 10 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğunu ve 28 yaşındaki kaleciye de senelik 6 milyon Euro maaş önerdiğini yazdı. Haberin detayında; Dinamo Zagreb'in son kararı Livakovic'e bıraktığı bilgisi de paylaşıldı. Hırvat eldiven teklifi kabul ederse; 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
DİĞER
'Vermem Seni Ellere' dizisinde heyecan dorukta! Hande ve Mehmet’in nişanı öğreniliyor mu?
8 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla...
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri!
G.Saray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Avrupa devinin Altay planı!
F.Bahçe'den ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
KPSS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava girerken neler alınmalı?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Avrupa devinin Altay planı! İşte Avrupa devinin Altay planı! 20:16
Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi! Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi! 20:04
Konyaspor'dan tatsız prova! Konyaspor'dan tatsız prova! 20:00
Sagaba Konate Samsunspor'da! Sagaba Konate Samsunspor'da! 19:56
Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! 19:49
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! 19:21
Daha Eski
Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı 19:17
Kartal'ı Aboubakar uçurdu! Kartal'ı Aboubakar uçurdu! 18:56
Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! 18:37
"Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum" "Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum" 18:04
Beşiktaş - Strasbourg maçı CANLI Beşiktaş - Strasbourg maçı CANLI 16:53
Pelkas'ın yeni adresi belli oldu! Pelkas'ın yeni adresi belli oldu! 16:25