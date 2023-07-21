Al - Nassr işleri karıştırdı

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Dominik Livakovic'e Al-Nassr da talip oldu. Hırvat basını, Suudi ekibinin Livakovic'in 10 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğunu ve 28 yaşındaki kaleciye de senelik 6 milyon Euro maaş önerdiğini yazdı. Haberin detayında; Dinamo Zagreb'in son kararı Livakovic'e bıraktığı bilgisi de paylaşıldı. Hırvat eldiven teklifi kabul ederse; 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Dominik Livakovic'e Al-Nassr da talip oldu. Hırvat basını, Suudi ekibinin Livakovic'in 10 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğunu ve 28 yaşındaki kaleciye de senelik 6 milyon Euro maaş önerdiğini yazdı. Haberin detayında; Dinamo Zagreb'in son kararı Livakovic'e bıraktığı bilgisi de paylaşıldı. Hırvat eldiven teklifi kabul ederse; 5 yıllık sözleşme imzalayacak.