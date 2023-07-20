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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den santrfor harekatı! O gelirse Batshuayi gidecek

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Kanarya'da o futbolcunun takıma katılması halinde ise Michy Batshuayi ile yollar ayrılacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den santrfor harekatı! O gelirse Batshuayi gidecek

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den santrfor harekatı! O gelirse Batshuayi gidecek

Sarı-lacivertliler kadrosuna kattığı isimlerle büyük yankı uyandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den santrfor harekatı! O gelirse Batshuayi gidecek

Kanarya'da bu gelişmelerin ardından flaş hamleler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den santrfor harekatı! O gelirse Batshuayi gidecek

Sarı-lacivertliler son olarak sürpriz bir ismi daha gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den santrfor harekatı! O gelirse Batshuayi gidecek

Kanarya, İtalya'dan o yıldız ile yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den santrfor harekatı! O gelirse Batshuayi gidecek

Fenerbahçe için İtalya'dan bir iddia daha ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den santrfor harekatı! O gelirse Batshuayi gidecek

"tuttosalernitana"nın haberine göre; sarı-lacivertliler, Edin Dzeko'nun ardından bir golcü almak için daha kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den santrfor harekatı! O gelirse Batshuayi gidecek

Hedefteki isim ise; Atalanta'nın Kolombiyalı santrforu Duvan Zapata...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den santrfor harekatı! O gelirse Batshuayi gidecek

Haberde; Fenerbahçe'nin Zapata'yı kadrosuna katması halinde Michy Batshuayi'yle yollarını ayıracağı ve Belçikalı golcüyü de Salernitana'nın kadrosuna katabileceği vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den santrfor harekatı! O gelirse Batshuayi gidecek

Bu gelişmelerin ardından futbolcunun transfer durumu merakla takip ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den santrfor harekatı! O gelirse Batshuayi gidecek

DUVAN ZAPATA KİMDİR?

32 yaşındaki Zapata futbola ülkesinin America takımında başladı. Ardından Estudiantes'in yolunu tuttu. Futbolcunun Avrupa serüveni ise Napoli ile başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den santrfor harekatı! O gelirse Batshuayi gidecek

Napoli'nin ardından sırasıyla Udinese, Sampdoria formalarını terletti.

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