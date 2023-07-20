TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den santrfor harekatı! O gelirse Batshuayi gidecek

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertliler kadrosuna kattığı isimlerle büyük yankı uyandırdı.
Kanarya'da bu gelişmelerin ardından flaş hamleler gelmeye devam ediyor.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertliler kadrosuna kattığı isimlerle büyük yankı uyandırdı.
Kanarya'da bu gelişmelerin ardından flaş hamleler gelmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertliler son olarak sürpriz bir ismi daha gündemine aldı.
Kanarya, İtalya'dan o yıldız ile yakından ilgileniyor.
Fenerbahçe için İtalya'dan bir iddia daha ortaya atıldı.
"tuttosalernitana"nın haberine göre; sarı-lacivertliler, Edin Dzeko'nun ardından bir golcü almak için daha kolları sıvadı.
Hedefteki isim ise; Atalanta'nın Kolombiyalı santrforu Duvan Zapata...
Haberde; Fenerbahçe'nin Zapata'yı kadrosuna katması halinde Michy Batshuayi'yle yollarını ayıracağı ve Belçikalı golcüyü de Salernitana'nın kadrosuna katabileceği vurgulandı.
Bu gelişmelerin ardından futbolcunun transfer durumu merakla takip ediliyor.
DUVAN ZAPATA KİMDİR?
32 yaşındaki Zapata futbola ülkesinin America takımında başladı. Ardından Estudiantes'in yolunu tuttu. Futbolcunun Avrupa serüveni ise Napoli ile başladı.
Napoli'nin ardından sırasıyla Udinese, Sampdoria formalarını terletti.
Son olarak ise Atalanta için top koşturuyor.