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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz kararı! Lincoln Henrique...

Yaz transfer döneminde önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yapılan takviyelerle kadrosundaki yabancı sayısı 18'e çıkan sarı lacivertlilerde Lincoln Henrique için sürpriz karar verildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 15:34
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz kararı! Lincoln Henrique...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz kararı! Lincoln Henrique...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, birçok yıldızı kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz kararı! Lincoln Henrique...

Kanara son olarak stoper hattına Becao transferini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz kararı! Lincoln Henrique...

İsmail Kartal, kadrosunda görmek istediği isimleri yönetime bildirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz kararı! Lincoln Henrique...

Kadroya katılacak yeni isimler için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz kararı! Lincoln Henrique...

3 kulvarda yarışacak olan sarı lacivertliler sürpriz bir karar aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz kararı! Lincoln Henrique...

Kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 18'e çıkan Fenerbahçe, kontenjan problemini çözmek için sakatlığı süren Lincoln Henrique'nin sözleşmesini askıya almaya karar verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz kararı! Lincoln Henrique...

Fenerbahçe 2022 yılında Lincoln Henrique'nin bonservisine 3.5 milyon euro ödemişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz kararı! Lincoln Henrique...

Brezilyalı yıldız geçtiğimiz sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası sahalardan uzak kaldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz kararı! Lincoln Henrique...

24 yaşındaki Henrique orta saha ve sol kanatta görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz kararı! Lincoln Henrique...

Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz kararı! Lincoln Henrique...

24 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt'a göre 5.5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

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