TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sürpriz kararı! Lincoln Henrique...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, birçok yıldızı kadrosuna kattı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, birçok yıldızı kadrosuna kattı.
İsmail Kartal, kadrosunda görmek istediği isimleri yönetime bildirdi.
Kadroya katılacak yeni isimler için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...
3 kulvarda yarışacak olan sarı lacivertliler sürpriz bir karar aldı.
Kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 18'e çıkan Fenerbahçe, kontenjan problemini çözmek için sakatlığı süren Lincoln Henrique'nin sözleşmesini askıya almaya karar verdi.
Fenerbahçe 2022 yılında Lincoln Henrique'nin bonservisine 3.5 milyon euro ödemişti.
Brezilyalı yıldız geçtiğimiz sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası sahalardan uzak kaldı.
24 yaşındaki Brezilyalı sol bek oyuncusu Jorge Jesus'un isteğiyle transfer edilmişti.
Lincoln Henrique geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta görev aldı.
Brezilyalı oyuncu 2 gol 8 asistlik performans sergiledi.
24 yaşındaki Henrique orta saha ve sol kanatta görev yapabiliyor.
Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
24 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt'a göre 5.5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.