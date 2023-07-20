TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Salih Özcan ve Emre Can harekatı!

Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor
Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor
Sarı-lacivertli ekip transferde hız kesmiyor.
Kurmaylar şu ana kadar 7 ismi kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'nin hücum hattına Edin Dzeko, Umut Nayir, Ryan Kent, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'yi dahil etti.
Savunmaya ise Alexander Djiku ve Rodrigo Becao takviyesi yapıldı.
Yönetimin sıradaki hedefi ise orta saha.
Yabancı transferleri ile kadrosunu dolduran sarı-lacivertli ekip bu sefer yerli statüsünde oynatabileceği isimlere yöneldi.
Fenerbahçe rotasını Almanya'ya çevirdi.
Kurmaylar, Emre Can ve Salih Özcan'ı listesine aldı.
Kanarya, Borussia Dortmund ile ilk teması kurdu.
Yönetim, iki oyuncunun da transferini noktalamak için kolları sıvadı.
29 yaşında olan Emre Can'ın bonservis değeri 14 milyon euro.
Emre, 25 milyon euro karşılığında Juventus'tan Borussia Dortmund'a transfer edilmişti.
Salih Özcan'ın ise bonservis değeri 13 milyon euro.
Milli oyuncu 5 milyon euro karşılığında Köln'den transfer edilmişti.