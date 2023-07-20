Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Salih Özcan ve Emre Can harekatı!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Salih Özcan ve Emre Can harekatı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, rotayı Almanya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund'un yıldızları Emre Can ve Salih Özcan için harekete geçti. İşte detaylar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 21:18 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 21:58
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Salih Özcan ve Emre Can harekatı!

Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Salih Özcan ve Emre Can harekatı!

Sarı-lacivertli ekip transferde hız kesmiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Salih Özcan ve Emre Can harekatı!

Kurmaylar şu ana kadar 7 ismi kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Salih Özcan ve Emre Can harekatı!

Yabancı transferleri ile kadrosunu dolduran sarı-lacivertli ekip bu sefer yerli statüsünde oynatabileceği isimlere yöneldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Salih Özcan ve Emre Can harekatı!

Fenerbahçe rotasını Almanya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Salih Özcan ve Emre Can harekatı!

Kurmaylar, Emre Can ve Salih Özcan'ı listesine aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Salih Özcan ve Emre Can harekatı!

Kanarya, Borussia Dortmund ile ilk teması kurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Salih Özcan ve Emre Can harekatı!

Yönetim, iki oyuncunun da transferini noktalamak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Salih Özcan ve Emre Can harekatı!

29 yaşında olan Emre Can'ın bonservis değeri 14 milyon euro.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Salih Özcan ve Emre Can harekatı!

Emre, 25 milyon euro karşılığında Juventus'tan Borussia Dortmund'a transfer edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Salih Özcan ve Emre Can harekatı!

Salih Özcan'ın ise bonservis değeri 13 milyon euro.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Salih Özcan ve Emre Can harekatı!

Milli oyuncu 5 milyon euro karşılığında Köln'den transfer edilmişti.

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