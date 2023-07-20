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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den açıklama! Attila Szalai'ye izin çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Almanya'dan teklifler alan Szalai'nin transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verildi. İşte detaylar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 22:19 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 22:32
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den açıklama! Attila Szalai'ye izin çıktı

Fenerbahçe, Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip, Alman ekiplerinin transfer gündeminde yer alan 25 yaşındaki savunma oyuncusu Attila Szalai'ye görüşme yapması için izin verdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

SZALAI, FENERBAHÇE FORMASINI 117 MAÇTA GİYDİ

2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, sarı-lacivertli formayı 117 karşılaşmada giydi. 25 yaşındaki savunmacı bu maçlarda 7 gol ve 4 asist kaydetti.

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